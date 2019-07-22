Oynamaktan Keyif Alacağınız En Enteresan Koşu Oyunları

Enteresan ama bir o kadar da keyif verici oyunlar, oyunlara olan açlığımızın hararetlenmesine neden olurken bir yandan da sıkıcı anları eğlenceli hale getirmek için birebirdir.

Bu yazıda, yoğun bir iş gününüzde ya da okul, iş görüşmesi, akraba ziyareti ve benzeri yerlerde kendinize ayırdığınız sürede oynayabileceğiniz sinir edici, enteresan ve bir o kadar da keyif verici oyunları sıraladık.

Flippy Hills

Grafikleri ile Crossy Road’u anımsatan Flippy Hills’da amacımız hiç durmaksızın zıplayarak bitiş çizgisine ulaşmaktır. Yan kamera açısına sahip olan Flippy Hills’de Campaign ve Arcade olmak üzere iki farklı oyun modu bulunmaktadır. Campaign modunda tüm engelleri aşarak bitiş çizgisine ulaşırsanız, bölümü başarı ile tamamlayıp diğer bölüme geçiyorsunuz. Arcade modunda ise sonsuz koşu oyunlarında olduğu gibi, Arcade modunda da oyunun sonu gelmiyor. Flippy Hills, reflekslerin altını çizen, zor, enteresan ve bir o kadar da eğlenceli bir oyundur.

Run Sausage Run

Run Sausage Run, çeşitli tehlikelerle dolu tezgahların üzerinde özgürlüğüne kavuşmak için durmadan koşan bir sosisi kontrol ettiğimiz, fikir bakımından enteresan bir oyundur.

Rekabete dayalı Run Sausage Run isimli bu oyundaki amacımız, kontrol ettiğimiz sosisi hapsolduğu yerden kaçırabildiğimiz kadar uzağa kaçırmaktır. Oldukça zor bir oyun olan Run Sausage Run’da önünüze çeşitli engeller çıkıyor. Doğranmanın, dilimlenmenin, yakılmanın veya ezilmenin önüne geçmek için ekrana dokunarak sosisi hızlandırabilirsiniz.

Heads Off

Heads Off için listenin en enteresan oyunu diyebiliriz. Sonsuz koşu türüne yeni bir soluk getiren Heads Off’da bedeninden ayrı bir kafayı kontrol ediyoruz. Kafa, yan kamera açısına sahip olan Heads Off’da ekrana basılı tutulunca çığlık atıyor. Böylelikle kafayı hareket ettirebiliyoruz. Oyundaki amacımız ise kat edebileceğimizden çok daha fazla yol kat etmektir.

Silly Walks

Evde bulunan yiyecekler hareket etseydi ne olurdu? Evet, biz insanlar için biraz yemekten soğuma nedeni gibi görünüyor. Bir diğer enteresan oyunumuz Silly Walks’da yiyecekleri kontrol ederek arkadaşlarımızı kurtarmaya çalışıyoruz ve elbette onları kurtarmak sandığımız kadar kolay olmuyor.

Oyundaki arkadaşlarımızı kurtarmak için zorlu engelleri aşmamız gerekiyor. Mutfak tezgahı, bahçe ve evin diğer kısımlarında geçen Silly Walks’da karşımıza çıkan engeller, günlük hayatta kullandığımız ev aletlerinden oluşuyor.

Silly Walks’un oynanışının biraz zor olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Hatta aynı bölümü uzun bir süre boyunca oynamanız gerektiğinde sinirlenmeniz kaçınılmazdır.