JJTAN, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir beceri oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harila bir mobil beceri oyunu olan JJTAN, 111 Percent'in en yeni oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda daireleri kırarak yok ediyor ve zorlu bölümleri tamamlamaya çalışıyorsunuz. Sürükleyici bir etkinin yer aldığı oyunda dikkatli olmanız gerekiyor. Telefonlarınızda zaman öldürmek için tercih edebileceğiniz oyunlardan bir tanesi olarak nitelendirebileceğim JJTAN, mutlaka denemeniz gereken bir oyun. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız büyük bir beğeniyle oynayabileceğinizi de söyleyebilirim. En yüksek puanlara ulaşmak için mücadele ettiğiniz oyunda reflekslerinizi de iyi kullanmalısınız. Zaman öldürmek için oyun arayışınız varsa JJTAN mutlaka telefonunuzda bulunması gereken bir oyun.

JJTAN oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.