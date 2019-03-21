Mobil aksiyon oyunları arasında yer alan King of Crabs, Android platformunu kasıp kavurduktan sonra İOS platformua gelme kararı aldı.

Tamamen ücretsiz olarak mobil oyunculara sunulan King of Crabs’da 100 farklı gerçek oyuncu ile mücadele edecek ve savaşlardan zaferle ayrılmaya çalışacağız. Çok oyunculu bir eğlence sunan yapımda oyuncuları tatmin edici düzeyde bir içerik kalitesi bekliyor olacak. Yengeç türlerinin yer aldığı yapımda bir yengeç seçecek ve 100 farklı oyuncunun yer aldığı bir harita üzerinde mücadele edeceğiz.

Oyuncular çeşitli yengeçleri de toplayarak güçlerine güç katacaklar. 3D grafik özelliklerine sahip olan yapımda en güçlü yengeç olduğumuzu gözler önüne sermeye çalışacağız. Animasyonlar ve ses efektleri ile desteklenen yapımda farklı silah modelleri de oyuncuların beğenisine sunuluyor.

İyi oyunlar dileriz.