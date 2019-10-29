Leisure Suit Larry: Wet Dreams Don't Dry

Oyunun ana kahramanı zaman içinde seyahat etti ve 80'li yıllardan 21. yüzyıla ışınlandı. Çok yakında aşık olduğunuz sekreter görünümlü yeni biriyle tanışacaksınız. İlk buluşmada bir kızla birlikte olmak için ihtiyacınız olan her şeyi yapmanız gerekecek.

Larry Laffers isimli bir karakteri yönettiğimiz oyunda, yapılması gereken ilk şey buluşma uygulaması olan Timber'daki skoru yükseltmek. Buna göre Timber profili için puan toplayacaksın. Ayrıca Instacrap’de birkaç yeni profil keşfedin ve 21. yüzyılın en eğlenceli karakteri olun.

Oyun içinde yer alan yenilikçi bir buluşma mekanizması ile birlikte “Timber”ı kullanın, Timber'deki puanınızı yükseltin ve sonuçta hayallerinizin kadınlarına ulaşmanın yolunu kesinleştirin.

