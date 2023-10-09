Selfielere Yapay Zeka Dokunuşu: Snapchat Dreams Özelliği Nedir?

Snapchat’in yapay zekâ destekli özelliklerinden biri olan MyAI, bir sohbet robotu olarak hizmet vermeye başladı. Bunun ardından firma tarafından yeni bir yapay zekâ özelliği kullanıma sunuldu.

Artık Snapchat’te selfie ile çekilen resimler Snapchat’in Dreams özelliği sayesinde 8 farklı karaktere dönüştürülebiliyor olacak. Bu özellik ile Snapchat kullanıcıları hayali birer karakter haline gelebilecek.

Snapchat’in sunduğu bu özellğin kullanımına ilişkin bazı kısıtlamalar olacağı konuşuluyor. Peki, Snapchat Dreams nedir? Nasıl kullanılır? İşte Snapchat’in yeni AI özelliği ile ilgili detaylar!

Snapchat Dreams Nedir?

Snapchat Dreams, hali hazırda birçok kullanıcının deneyimlediği Lensa isimli uygulama ile benzerlik gösteriyor. Orijinal selfie üzerinden farklı varyasyonlar üretmenizi sağlayan bu özellik, farklı tema seçenekleri sunuyor.

Tema paketlerinin sayısı 8 olarak biliniyor. Bu paketlerden oluşturacağınız toplam 8 adetlik ilk set her kullanıcıya ücretsiz bir hak olarak tanımlanıyor. Devamında ise her bir paket için uygulama içi satın alma yoluyla 1 dolarlık bir ödeme yapmanız gerekiyor.

İlk etapta bireysel çekimler düzenlenebilecek olan uygulamaya kısa bir süre içinde Dreams with Friends versiyonunun da gelmesi bekleniyor.

Dreams with Friends aktif olduğunda arkadaşlarınızın selfielerini de kendi selfie düzenlemenize entegre edebileceksiniz. Böylece arkadaşlarınızla birlikte fantastik görseller oluşturabileceksiniz.

Snapchat Dreams’te yer alan ek paketlerden şimdilik sadece Snapchat+ üyelerinin yararlanabileceği konuşuluyor. Ancak MyAI de ilk başlarda sadece Snapchat+ üyelerine açıkken sonradan tüm kullanıcıların erişimine açılmıştı. Dolayısıyla benzer bir durum Snapchat Dreams’te de yaşanır mı diye merak ediliyor.

Snapchat’in Dreams isimli yapay zekâ özelliği uygulamanın ‘Anılar’ sekmesi üzerinden kullanılabiliyor olacak. Temalar arasında ise ‘zaman yolculuğu’, ‘alternatif evren’ gibi seçenekler bulunuyor.

Snapchat Dreams Nasıl Kullanılır?