Ücretsiz balık tutma oyunu veya en iyi açık hava oyunlarından mı arıyorsunuz? Let's Fish en iyi yaz balıkçılığı ve kış balıkçılığı deneyimini sunacak.

Balık tutma sezonunda değilseniz veya elinizde olta yoksa, Let's Fish'i açmanız yeterli. Doğanın kalbindeki gerçekçi manzara ile kendinizi gerçek bir balık tutma gezisindeymiş gibi hissedeceksiniz.

Yayın balığı, orkinos ve ton balığı veya somon gibi küçük ve orta boy türlerden, kolekant, peacock bass ve hatta beyaz köpekbalıkları ve balinalar gibi büyük balık türlerine kadar çeşitli balıklar tut. Let's Fish'e sürekli olarak yeni balık türleri ve benzersiz özellikler yükleniyor.

Arkadaşlarınla çoklu oyun modunda rekabet etmek, sıralama kazanmak, büyük balık ile gösteriş yapmak, turnuva, etkinlik veya haftasonu av şampiyonalarına mı katılmak istiyorsun? Bu ücretsiz spor oyunu ve balıkçı simülatöründe kolayca av kralı olabilirsin.