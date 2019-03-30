Mobil oyunlar arasında macera kategorisinde yer alan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden Maestro: Dark Talent, mini bulmaca ve strateji oyunları oynayarak ipuçları toplayabileceğiniz ve gizli nesnelerin yerlerini tespit edebileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Çarpıcı grafikleri ve ürkütücü müzikleri ile oyun severlere benzersiz bir deneyim sunan ve farklı tasarımıyla ilgi uyandıran bu oyunda amaç, ürpertici evlerde dolaşarak onlarca eşya arasından gizli objeleri bulmak ve bu objeleri inceleyerek ipuçlarına ulaşmaktır. Ulaştığınız ipuçları sayesinde kayıp ruhların izini sürebilir ve size verilen görevleri tamamlayabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde yüzlerce gizli obje ve onlarca şüpheli karakter yer almaktadır. Ayrıca gizli nesnelere ulaşmak için çeşitli ipuçları bulunmaktadır. Bulmaca ve eşleştirme oyunları oynayarak ipucu toplayabilirsiniz. Böylece seviye atlayabilir ve yeni mekanların kilidini açabilirsiniz.

Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun tutkunlarıyla buluşan Maestro: Dark Talent, maceraya doyabileceğiniz eşsiz bir oyun olarak ön plana çıkıyor.