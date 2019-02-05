231 Play tarafından geliştirilen ve iki farklı mobil platformda ücretsiz olarak yayınlanan Mahjong City Tours: An Epic Journey and Quest mobil masa oyunları arasında yer alacak.

Renkli içeriklere sahip olan yapımda oyuncuları kullanıcı dostu bir temaya sahip arayüzler bekliyor. Oldukça başarılı grafiklerin yer aldığı oyunda karşımıza çıkan bulmacaları çözmeye çalışacak ve eğlenceli anlar yaşayacağız. 250’den fazla gizli ve nadir nesneyi bulmaya çalışacağımız oyunda aynı zamanda farklı yerleri de gezme fırsatı elde edeceğiz.

1700’den fazla eğlenceli ve bir o kadar da zorlu seviyenin yer aldığı oyunda koalydan zora doğru bir ilerleyiş karşımıza çıkacak. Ayrıca oyun içerisinde internet bağlantısına da gerek kalmayacak.

İyi eğlenceler dileriz.