MaxiGolf, Voodoo’nun golf severlere hazırladığı, piksel grafiklere sahip süper eğlenceli spor oyunu. Lego görünümünde bir karakterle en iyi atışları yapmaya çalıştığınız golf oyununda hedef puan sürekli yükseltiliyor. Sonsuz eğlenceye hazırlanın!

Kısa süreliğine oynandığında keyif veren mobil oyunlar vardır. Durakta otobüsü beklerken, toplu taşımada, arkadaşınızı beklerken veya mola verdiğinizde telefonunuzda açıp oynar, dilediğiniz zaman yarıda kesip sonra kaldığınız yerden devam edersiniz. MaxiGolf da bunlardan biri. Mobil platforma çıkardığı her oyunu sevilen ender geliştiricilerden Voodoo’nun golf oyunu bir hayli zor oynanış sunuyor. Göremeceğiniz uzaklıkta deliklere sokmaya çalışıyorsunuz ve topun yönünü ayarlama şansınız yok. Vuruş gücünü artıran topun daha yukarı gitmesini sağlayan iki yükseltmeniz var.