Android ve İOS sürümleri ile her iki platformda da oyuncuların hizmetine sunulan Maxim the robot, sıkılmadan oynayabileceğiniz kaliteli bir aksiyon ve macera oyunudur.

3 boyutlu grafiklerle tasarlanan ve keyif verici müziklerle donatılan bu oyun ile zorlu yarış parkurları sizleri bekliyor. Kendinize uygun olan robot karakteri seçerek engelli yollarda ilerlemeli ve puanlar toplayarak sonraki bölümlerin kilidini açmalısınız. Karşınıza çıkan engelleri aşmak için robotunuzun özel güçlerinden yararlanabilirsiniz. Parkurlardaki tuzaklardan kaçıp taş bloklara çarpmadan bölümün sonuna kadar ilerlemeniz gerekmektedir.

70’den fazla bölüm ve 6 farklı yarış parkurunun yer aldığı oyunda, çeşitli özel yeteneklere sahip onlarca farklı robot bulunmaktadır. Robotların dövüşme, hızlı koşma, atlama, ateş etme, uçma gibi birçok farklı özel güçleri bulunmaktadır. Parkurlarda ilerleyebilmek için kendinize uygun robotu seçmeli ve robotunuzun özel yeteneklerinden yararlanmalısınız.

Ücretsiz olarak oyun severlerin hizmetine sunulan ve 500 binden fazla oyuncu tarafından tercih edilen Maxim the robot, maceraya doyacağınız enfes bir oyun olarak ön plana çıkıyor. Dilerseniz bu oyunu bluetooth bağlantı kurulabilen oyun konsollarıyla da oynayabilirsiniz.

iyi oyunlar dileriz.