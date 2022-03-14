Ailenizi ve arkadaşlarınızı sesinizi değiştirerek şakalamak gibi bir huyunuz var; ama bunu yapacak kadar iyi bir taklitçi değilseniz, yeni nesil teknolojiler sizin için bu sorunu halledebiliyorlar. Hazırladığımız bu listede telefonla birini aradığınız sırada, uygulamalar aracılığıyla sesinizi nasıl değiştirebileceğinizden bahsettik. İşte telefonla konuşurken sesinizi değiştirebileceğiniz 5 uygulama!

Telefonla Konuşurken Sesinizi Değiştirebileceğiniz Uygulamalar Neler?

Call Voice Changer

Funny Call

FunCall

Voice Changer Calling

Call Voice Changer Allogagi

Call Voice Changer

En iyi şaka uygulamaların başında gelen Call Voice Changer, sesinizi değiştirdiği gibi konuşmaya kimi ses efektleri eklemeyi de başarıyor. Böylece yağmurlu bir konuşma yapabileceğiniz gibi çevrenizde at, eşek, fil gibi hayvanların seslerini de ekleyebilirsiniz. Uygulama kaliteli bir uygulama olduğu için maalesef ücretli. İlk defa indirdiğinizde size küçük bir demo sürümü sunan Call Voice Changer, ardından dakika ücretlendirme ile sizden para talep etmeye başlıyor. Bu yüzden uygulamayı sürekli kullanır mısınız, bilemiyoruz; ancak demo sürümüyle de yeteri kadar şaka yapabilirsiniz.

Funny Call / Minion Prank Call

Android ve iOS üzerinde farklı isimlendirilen Funny Call, içerisinde barındırdığı özelliklerle bir hayli dikkat çekici bir uygulama. Aynı geliştirici tarafından aynı amaç için geliştirilen aynı uygulamalar olsa bile iOS için Funny Call olarak adlandırılan bu uygulama, Android için Minion Prank Call şeklinde isimlendirilmiş. Buna rağmen iki uygulamanın da ara yüzlerine kadar her şeylerinin aynı olduğunu belirtmeden geçmeyelim.

Tamamen ücretsiz olmayan bu uygalama, ses efektlerinin sadece bir kısmını ücretsiz olarak kullanmanızı sağlıyor. Devamı için ise yüklü bir meblağ ödemeniz isteniyor. Buna rağmen hala sert bir reklam politikası izledikleri de görülebiliyor. Eh kim demiş günümüzde teknolojik şaka yapmak ücretsiz diye?

FunCall

Rakiplerine göre biraz geride olsa da ücretsiz olarak sunduğu daha fazla içerik olması sebebiyle FunCall göz atılabilir uygulamalardan bir tanesi. Yine diğerleri gibi ses değiştirme üzerine odaklı çalışan bu uygulama, ses efektlerinden ziyade sesiniz değiştirme üzerine yapılandırıldığını da söylemeliyiz. Fakat Google Play Store üzerinde kullanıcı deneyiminin çok iyi olmadığının altını çizerken, bizim de kullanım deneyimlerimizin iyi olmadığını söylemeliyiz. Buna rağmen uygulama hakkında çok iyi yorumlar da olduğundan, kararı indirip sizin vermeniz daha mantıklı olacaktır.

Voice Changer Calling

Diğer uygulamalar gibi ses değiştirme amacıyla tercih edilen Voice Changer Calling, sade tasarımı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Uygulamaya girdiğinizde karşınıza hemen sayılar ve arama tuşu çıkıyor. Aramaya basmadan önce sağ taraftaki ses efektlerinden birini seçmeniz de mümkün. Uygulamanın ilginç yanı ise aramaları Wi-Fi üzerinden yapması. Bu sebeple sizden her konuşma için belirli ücretler istiyor. 5, 10 ve 20 dolar arasında değişen ücretleri ödemek isterseniz, oldukça kaliteli görüşmeler yapabilirsiniz Voice Changer Calling ile.

Call Voice Changer Allogagi

Oldukça sadece bir arayüze sahip olan uygulamanın üzerinde basabileceğiniz sadece üç seçenek bulunuyor: Voice Changer, Background ve Effects. Voice Changer, arama sırasında sesinizi değiştirmeniz ve seçeneklerden biri haline getirmenize yarıyor. Background seçeneğinde arka plana koymak istediğiniz sesleri ayarlayabiliyorsunuz.

Yani arkaplanda otomobiller geçiş sesi olsun ya da futbol taraftarlarının sesi gelsin gibi şeyler istiyorsanız bu ayarlara bakmanızda yarar var. Son seçenekte de bunları kontrol edebiliyorsunuz. Bu uygulamayı kullanmak için de süresine para ödemeniz gerekiyor. Fakat iyi tarafı uygulamayı ilk kez yüklediğinizde size 1 dakikalık bedava konuşma seçeneği sunuyor Call Voice Changer Allogagi. Böylece uygulamayı deneyip, hemen sonuç alabilirsiniz.

Yukarıda yer alan proglamları aşağıdan gönül rahatlığıyla indirebilirsiniz. Peki sizin en favori ses değiştirici uygulama hangisi oldu?

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