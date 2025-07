Bakınca Bile Siniriniz Bozulacak: Oyun Dünyasının En Kötü 40 Karakteri

Hikayeli oyunlar bugüne kadar yüzlerce kahramanı hayatımıza soktu. Ancak bir o kadar da sinir bozucu ve nefret edilen karakteri de beraberinde getirdi. Kimi zaman geliştiricilerin kasıtlı tercihleri kimi zaman da tasarım hataları sonucu ortaya çıkan bu karakterler zaman geçtikçe oyuncuların kabusu haline geldi. Bu içerikte sürekli tekrarlayan diyalogları, rahatsız edici sesleri, anlamsız davranışları ve oyun deneyimini mahveden varlıklarıyla oyunlardaki en kötü NPC'leri listeledik.

En Kötü 40 Oyun Karakteri

Oyun dünyasının en az sevilen ve en kötü karakterleri listesi bu şekildeydi. Eğer listedeki her oyunu oynamadıysanız bazılarından neden bu kadar nefret edildiğini anlamayabilirsiniz. İşte deha detaylı bilgi isteyenler için o karakterlerin suçları:

1. Tingle (The Legend of Zelda: Majora's Mask)

Ah, Tingle... Nereden başlasam bilemiyorum. Kendisi, Zelda evreninin en rahatsız edici, en tuhaf, 35 yaşındaki, tayt giymiş, kendini orman perisi sanan baloncuğudur. Link'in maceralarına "yardım" adı altında sürekli para sızdırmaya çalışması yetmezmiş gibi, her gördüğümüzde "Tingle! Tingle! Kooloo-Limpah!" diye bağırmasıyla kulaklarımızı tırmalaması da cabası. Onunla etkileşime girmek, her seferinde bir miktar altın ve bir miktar da ruh halinizden kaybetmeniz anlamına gelir. Sanki oyunu oynarken bir de Tingle'ın varoluşsal krizleriyle uğraşmak zorundaymışız gibi!

2. Navi (The Legend of Zelda: Ocarina of Time)

"Hey! Listen!" Bu iki kelime, birçok Zelda oyuncusunun kabuslarına girmiştir. Navi, Link'in küçük, ışık saçan, sürekli "Buraya bak! Dinle!" diye başının etini yiyen peri yoldaşıdır. Bir görevin nasıl yapılacağını zaten biliyorken, kendisi ısrarla aynı şeyi tekrar eder ve sizi oyundan soğutur. Sanki tüm evrenin en bariz gerçeklerini size öğretiyormuş gibi, her köşede karşınıza çıkıp vızıldar. Keşke bir susturma tuşu olsaydı da Link'in yalnızlık şarkılarını dinleyebilseydik.

3. Ashley Graham (Resident Evil 4)

Leon Kennedy'nin görevi, başkanın kızını kurtarmaktı. Ama Ashley Graham, kurtarılmaktan çok, sürekli başını belaya sokan, çığlık atan ve sizi bir an olsun rahat bırakmayan bir ağırlık oldu. Her "Leon! Help me!" çığlığı, oyuncuların içindeki sabrı test etti. Bir zombi ordusuyla savaşırken, bir de bu minnoşun kucakta taşınması, merdivenlerden atılması ve sürekli saklanması gereken bir yer bulmak tam bir işkenceydi. Oyuncular arasında, onu düşmanların eline bilerek bırakanların sayısı hiç de az değil!

4. Roman Bellic (Grand Theft Auto IV)

Niko Bellic'in Amerika hayali, kuzeni Roman'ın bitmek bilmeyen bowling davetleriyle kabusa döndü. "Niko, it's Roman! Let's go bowling!" cümlesi, GTA IV oyuncularının beynine kazınmış bir işkence metodu. Tam bir görev yapacakken, şehri keşfederken veya sadece huzur bulmuşken, telefon çalar ve Roman sizi bowlinge, bilardoya ya da bir striptiz kulübüne çağırır. Kabul etmezseniz de Trip Advisor yorumu gibi sürekli olumsuz geri bildirimler alırsınız. Bu adam yüzünden Niko'nun Rusya'ya dönmeyi düşündüğü rivayet edilir.

5. Slippy Toad (Star Fox 64)

Star Fox ekibinin en zayıf halkası, hatta halatı desek yeridir. Slippy, sürekli düşmanlar tarafından vurulan, yardım isteyen ve sizi görevden saptıran beceriksiz bir kurbağadır. Her "Help me, Fox!" çığlığı, ekrandaki düşmanlardan çok sizi sinir krizine sokar. Onun için harcadığınız mühimmatı ve zamanı düşündükçe, keşke onu görevde bırakıp yola devam etseydiniz diye düşünürsünüz.

6. Natalya Simonova (GoldenEye 007)

Natalya, bilgisayar bilimcisi olmasının yanı sıra, bir escort görevindeki en büyük zorluklardan biridir. Sürekli düşman ateşi altında kalır, yavaş hareket eder ve sizi korumaya çalışırken yanlışlıkla tetiğe basıp kendi sonunu getirebilir. Onun canını korumak, tüm görevi zorlaştırır ve bu karakterin varlığı, 007'nin aksiyon sahnelerini bir anda bir bebek bakıcılığı simülasyonuna dönüştürür.

7. Ben Paul (The Walking Dead: Season One)

The Walking Dead'in ilk sezonunun en sinir bozucu karakterlerinden biri. Sürekli yanlış kararlar alan, grubun başını belaya sokan, güvenilmez ve panik ataklarıyla herkesi çileden çıkaran Ben. Onun yüzünden kaç kez zombilerin içine düştüğümüzü, kaç kez değerli malzemeleri kaybettiğimizi hatırlamak bile istemiyoruz. Sanki oyunu bitirmek için değil, Ben'in hatalarını düzeltmek için oynuyormuşuz gibi.

8. Patches the Hyena (Demon's Souls)

Dark Souls serisindeki Patches'ın ilk versiyonlarından biri. Güvendiğiniz bir anda sizi uçurumdan aşağıya iter, tuzaklara düşürür ve sonra da eşyalarınızı satmaya çalışır. Onunla karşılaştığınız her an, bir sonraki kazığın ne olacağını düşünmekten oyuna odaklanamazsınız. Bu karakter, oyunculara "kimseye güvenme" ilkesini acı bir şekilde öğretir.

9. Adoring Fan (The Elder Scrolls IV: Oblivion)

Arena şampiyonu olduğunuzda size yapışan bu hayran, kelimenin tam anlamıyla bir baş belasıdır. Sürekli peşinizden gelir, boş boş konuşur, her kavgada ortaya atılır ve anında ölür. Sonra tekrar canlanır ve yine aynı şeyleri yapar. Onu öldürmek bile bir çözüm değildir, çünkü sonsuza kadar geri döner. Sanki bir takipçi değil, bir stalker gibi!

10. The Duke (Resident Evil Village)

Duke, Resident Evil Village'daki devasa, gizemli tüccar. Aslında oyunun bir nimetidir, çünkü ihtiyacınız olan her şeyi satar. Ancak onun her yerde, her an, hiç beklenmedik yerlerde karşınıza çıkması ve "Ah, sen misin, ziyaretçi?" diye tok sesiyle sorması, bazı oyuncular için komik olduğu kadar garip ve hafiften sinir bozucu olabilir. Sanki sizi her an gözetliyor gibi!

11. Daxter (Jak and Daxter: The Precursor Legacy)

Daxter, Jak'ın sarkastik, geveze ve çoğu zaman gereksiz yorumlar yapan arkadaşıdır. İlk başlarda eğlenceli gelse de, zamanla tekrarlayan şakaları ve sürekli konuşması sinir bozucu hale gelir. Özellikle Jak'ın sessizliğiyle birleşince, Daxter'ın çenesi daha da dayanılmaz olur.

12. Hop (Pokémon Sword)

Pokemon maceranız boyunca sürekli karşınıza çıkan, sizi sürekli savaşa davet eden ve her seferinde kolayca yendiğiniz bir rakiptir. Motive edici olmaktan çok, sinir bozucudur. Kazanma hırsı takdire şayan olsa da, sürekli aynı döngüde kaybetmesi ve buna rağmen hiç ders çıkarmaması insanı çileden çıkarır.

13. Nazeem (The Elder Scrolls V: Skyrim)

Whiterun'da karşınıza çıkan bu kibirli zengin, sürekli "Do you get to the Cloud District very often? Oh, what am I saying, of course you don't." diyerek sizi aşağılar. Onun bu tavrı, birçok Skyrim oyuncusunun onu sessizce öldürmesine veya en azından her gördüğünde içinden küfür etmesine neden olmuştur.

14. Elise de la Serre (Assassin's Creed Unity)

Elise, hikayenin merkezinde yer almasına rağmen, çoğu oyuncu için itici bir karakterdi. Romantizm ve dramaya odaklanması, aksiyonun önüne geçiyor ve oyuncuların ana hikayeye olan ilgisini azaltıyordu. Onunla ilgili bölümler, genellikle sıkıcı ve gereksiz drama doluydu.

15. Toad (Mario Kart 8 Deluxe)

Mario Kart'ta Toad ile yarışmak, özellikle de "Wahoo!" diye bağırırken sizi geçtiğinde, insanda tuhaf bir sinir yaratır. Sevimli görünümüne aldanmayın, bu mantar kafa sizi çileden çıkarmak için yaratılmış olabilir.

16. Claptrap (Borderlands 2)

Claptrap, Borderlands serisinin maskotu olsa da, bazı oyuncular için sevilesi olmaktan çok, sürekli konuşan, tekrarlayan şakalar yapan ve sizi çoğu zaman tehlikeye atan bir robot. Özellikle ilk oyundaki sürekli "Minion!" diye bağırması, sabır sınırlarını zorlar.

17. Preston Garvey (Fallout 4)

"Another settlement needs your help." Bu cümle, Fallout 4 oyuncularının kabusu oldu. Preston Garvey, size sürekli yeni yerleşim yerlerini kurtarma görevleri verir ve bu görevler bir süre sonra inanılmaz derecede sıkıcı ve tekrarlayıcı hale gelir. Sanki tek göreviniz, Commonwealth'in her köşesindeki her bir yerleşime yardım etmekmiş gibi.

18. Paimon (Genshin Impact)

Genshin Impact'taki rehberiniz Paimon, sürekli konuşan, bazen gereksiz bilgiler veren ve yüksek sesle bağıran bir yardımcı karakterdir. "Ehe te nandayo?!" repliğiyle birçok oyuncunun sinirini bozmuştur. Bazıları onu "acil durum yiyeceği" olarak görür!

19. Ghost (Destiny)

Peter Dinklage'in seslendirdiği (daha sonra başkası tarafından seslendirildi) Ghost, Destiny'deki rehberimizdir. Ancak çoğu zaman sıkıcı diyalogları, açıklayıcı olmaktan uzak yönlendirmeleri ve sürekli aynı şeyleri tekrarlamasıyla dikkat çeker. "That wizard came from the moon!" cümlesi, onun ne kadar anlamsız diyaloglara sahip olduğunun bir kanıtı.

20. Darth Malak (Star Wars: Knights of the Old Republic)

Malak, KotOR'un baş düşmanı olsa da, asıl sinir bozucu yanı "kaçan boss" tiplemesinin en iyi örneklerinden biri olmasıdır. Her köşeyi döndüğünüzde, sizi bir kez daha yenilgiye uğratıp kaçması, oyuncunun sabır katsayısını zorlar. Sanki bir an önce yüzleşmek isterken, o sürekli "hadi biraz daha kovala beni" der gibiydi. Bitmek bilmeyen kovalama sahneleriyle sizi Jedi'lıktan soğutabilir!

21. Kaathe (Dark Souls)

Dark Souls evreninde oyuncuyu karanlık tarafa çekmeye çalışan, ikiyüzlü ve manipülatif bir karakter. Sürekli sizi Frampt'e karşı kışkırtması ve "iyi" yol yerine "kötü" yolu seçmeye ikna etmeye çalışması, oyuncuları ikilemde bırakır ve bazıları için oldukça sinir bozucu olabilir. Güvenilmez bir yılan!

22. Hope Estheim (Final Fantasy XIII)

Final Fantasy XIII'ün başlarında sürekli ağlayan, şikayet eden ve kararsız olan Hope, oyuncuların en çok sinir olduğu karakterlerden biridir. Gelişimi olsa da, başlangıçtaki haliyle birçok oyuncunun nefretini kazanmıştır.

23. Mr. Resetti (Animal Crossing: New Horizons)

Oyun kaydetmeden kapattığınızda karşınıza çıkan bu köstebek, size uzun ve sıkıcı bir azarlama konuşması yapar. Sanki oyun oynamak yerine bir ders dinliyormuşsunuz gibi hissettirir. Onun bu didaktik tavrı, birçok oyuncuyu sinir etmiştir.

24. Senator Armstrong (Metal Gear Rising: Revengeance)

Aslında bu listedeki diğer karakterlerden farklı olarak, Armstrong kötü olduğu için değil, aşırı derecede harika olduğu için listede. Ancak onunla savaşmak, sinir bozucu derecede zor ve onun "Nanomachines, son!" diye bağırması, oyuncuların sinirlerini test eder. Yani, teknik olarak "kötü" bir deneyim yaşatması açısından listede.

25. Omochao (Sonic Adventure 2 Battle)

Sonic evreninin bu küçük, uçan robotu, görevi size ipuçları vermek olsa da, genellikle zaten bildiğiniz şeyleri tekrar eder ve sizi her oyunda sinir krizine sokar. Sanki sürekli "Biliyor muydunuz ki? Durun, size anlatayım!" diye peşinizden gelen bir ansiklopedi gibidir. Özellikle hızla ilerlemek isterken sürekli araya girip alakasız veya bariz bilgiler vermesi, insanı delirmenin eşiğine getirir. Bir ara sus be Omochao!

26. The Great Mighty Poo (Conker's Bad Fur Day)

Kelimenin tam anlamıyla bir dışkıdan oluşan bu boss, Conker's Bad Fur Day'in en unutulmaz ve en iğrenç karakterlerinden biridir. Onunla savaşırken, aynı zamanda şarkı söylediğini de dinlemek zorunda kalırsınız. Midemizi bulandıran bir deneyim!

27. Kaepora Gaebora (The Legend of Zelda: Ocarina of Time)

Navi'den sonra Zelda evreninin bir diğer geveze karakteri. Bu baykuş, size uzun ve sıkıcı diyaloglar sunar ve sonunda "Bütün söylediklerimi dinledin mi? Evet/Hayır" diye sorar. "Hayır" desek bile, hepsini baştan anlatmaya başlar. Zamanımızı çalan bir baykuş!

28. Ted (Dead Rising)

Dead Rising'deki psikopatlardan biri olan Ted, bir kaplanı kontrol eden ve size saldıran bir karakterdir. Onunla savaşmak zordur ve genellikle oyundaki ilerleyişinizi yavaşlatır.

29. General Shepherd (Call of Duty: Modern Warfare 2)

Vatansever görünen ama aslında hain çıkan bu general, birçok oyuncunun kalbini kırmıştır. Özellikle Ghost ve Roach'a ihanet etmesi, oyun tarihindeki en büyük şoklardan biridir. Ona duyduğumuz nefret, oyunun en güçlü duygularından biri haline gelmiştir.

30. Micah Bell (Red Dead Redemption 2)

Micah Bell, Red Dead Redemption 2'nin en nefret edilen karakterlerinden biridir. Sürekli sorun çıkaran, bencil ve hain bir karakterdir. Onun davranışları, hikayenin ilerleyişini olumsuz etkiler ve Arthur Morgan'ın sonunu getiren ana faktörlerden biridir.

31. Commander Erwin (Attack on Titan)

Attack on Titan oyunundaki Erwin, anime hayranları tarafından sevilse de, oyundaki rolü bazen can sıkıcı olabilir. Özellikle belirli görevlerde onun talimatlarına uymak zorunda kalmak, aksiyonu kısıtlayabilir.

32. The Courier (Fallout: New Vegas)

Fallout: New Vegas'ın ana karakteri olan Courier, oyuncu tarafından yaratıldığı için "kötü" olmasa da, bazen oyuncular onu o kadar "kötü" seçimlerle oynar ki, tüm Mojave Çölü'nün başına bela kesilir. Kendi yaptığımız hataların baş sorumlusu!

33. The Dog (Duck Hunt)

Oyuncunun canını sıkan belki de en ikonik karakter. Vurduğunuz ördekleri getirirken sorun yok, ama ıskaladığınızda ekrana çıkıp size gülen bu köpek, birçok Nintendo konsolunun kurbanı olmasına neden olmuştur.

34. Waluigi (Mario Party Superstars)

Mario evreninin en garip ve anlamsız karakterlerinden biri. Ne bir kahraman, ne de gerçek bir kötü. Sadece varoluşuyla bile bazı oyuncuları rahatsız eden, sürekli "WAAH!" diye bağıran, uzun boylu, sıska bir adam.

35. The Merchant (Resident Evil 4)

"Heh heh heh, thank you!" Resident Evil 4'teki tüccar, gizemli ve her yerde karşınıza çıkan bir satıcı. Kötü olmaktan çok, tuhaf ses tonu ve sizi hep ürküten gizemli varlığıyla dikkat çeker. Özellikle savaşın ortasında aniden ortaya çıkması, bazen şaşırtıcı olabilir.

36. Cripps (Red Dead Online)

Red Dead Online'ın en tartışmalı NPC'lerinden biri. Sürekli kampınızı toplayıp duran, aynı hikayeleri defalarca anlatan ve bazen de tam siz bir şey yaparken sizi rahatsız eden bu yaşlı adam, oyuncuların sabrını sınar. Onu dinlemektense, bazen hızlı seyahatle kaçmayı tercih edersiniz. "Another story for you, partner?" dediğinde bile gerginlik hissedersiniz.

37. The Clown (Twisted Metal)

Sweet Tooth, Twisted Metal serisinin ikonik palyaço karakteridir. Ancak onun manyak kahkahaları ve genel olarak rahatsız edici tavrı, bazı oyuncuları irrite edebilir.

38. General Tullius (The Elder Scrolls V: Skyrim)

İmparatorluk Lejyonu'nun başındaki General Tullius, Stormcloak yanlıları için tam bir "kötü"dür. Skyrim'i imparatorluğa teslim etmeye çalışan, halkın özgürlüğünü kısıtlayan bir figür olarak görülür. Onunla her etkileşime geçtiğinizde, kendinizi bir direniş savaşçısı gibi hissetmenize neden olur. "Long live the Empire!" dediğinde içinizden "Asla!" diye bağırmak gelir.

39. Baby Peach (Mario Kart Wii/8 Deluxe)

Mario Kart'taki bebek karakterler arasında en çok kulak tırmalayanlardan biri. Yarış boyunca attığı tiz çığlıklar, sürekli tekrarlayan "Weh!" sesleri ve her takla attığında veya düşman tarafından vurulduğunda çıkardığı sinir bozucu ağlama sesleri, kontrolcüyü fırlatma isteği uyandırabilir. Sanki piste konsantre olmak yerine, bir bebek bakıcılığı simülasyonu oynuyormuşuz gibi hissettirir. Bir yarışta onunla aynı pistte olmak, kulaklıklarınızı çıkarmak istemenize neden olabilir!

40. Fi (The Legend of Zelda: Skyward Sword)

Navi'nin ruh ikizi, hatta daha da kötüsü. Fi, size oyun boyunca sürekli olarak bariz ipuçları veren, "Şu anki sağlık durumunuz %10'un altında." gibi gereksiz bilgilerle sizi boğan bir kılıç ruhudur. Onun sürekli araya girmesi, oyunun akıcılığını bozar ve sabrınızı zorlar.

Görüldüğü gibi, oyun dünyası sadece kahramanlarla dolu değil, aynı zamanda bizi sinir krizine sokan, klavye ve fareleri kırmamıza neden olan en kötü oyun karakterleri de barındırıyor. Bu karakterler, oyun deneyimimize bazen olumsuz da olsa, unutulmaz bir tat katıyorlar. Çünkü onları ne kadar sevmesek de, oyun dünyasının bir parçası haline gelmiş durumdalar.

Peki, sizin oyun dünyasındaki en kötü oyun karakteriniz kim? Hangi karakter sizi en çok çileden çıkardı, hangi karakterle karşılaştığınızda "yine mi bu?" diye iç geçirdiniz? Yorumlarda bizimle paylaşın! Belki de unuttuğumuz, daha da kötü karakterler vardır. Hadi, sohbet edelim ve bu karakterler hakkındaki komik veya sinir bozucu anılarınızı yazın!