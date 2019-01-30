Google Play’de 4.7 gibi bir skor puanı alan MazM: Jekyll and Hyde popülaritesini artırmaya devam ediyor.

İki farklı mobil platformda ücretsiz olarak sunulan MazM: Jekyll and Hyde, MazM imzası ile geliştirildi ve yayınlandı. MazM’nin ilk mobil oyunu olan bu yapımda karanlık bir atmosfer ile karşılaşacağız. Mobil platformda macera oyunları arasında yer alan yapım iki farklı mobil platformda 2 milyondan fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam ederken oyuncu kitlesini de artırmaya devam ediyor. Oldukça basit kontrollere ve sade arayüzlere sahip olan yapımda oyuncular ana bir karakterin gözlerinden gizemli olaylara tanıklık edecekler. Londra’nın karanlık sokaklarında dolaşacağımız oyunda gizemli olayları da çözmeye çalışacağız.

İyi oyunlar dileriz.