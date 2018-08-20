Meow Savaşları mekaniği ve büyüleyici elle çizilmiş karakterleri oynama üzerine kurulu kedi temalı kart savaş oyunu. Komutan Catrat'a ve demir pençeli tutuşundan Claw Dağı'na ulaşmak için her düşmana (meydan okuyucu) karşı savaşın. Her aşamada yeni bir kedi ve kart yeteneği gözlemleyin.

Meow Wars'da 8 karakter ve 7 arena arasından seçim yapın ve aynı zamanda kendi kedi kartlarnızı yapay zekalı kartların yardımıyla eğitin ve becerilerini geliştirin. İsterseniz hikaye modunda isterseniz de çok oyunculu da oynayabileceğiniz oyunda arkadaşlarınızı bir PVP düelloya davet edin veya küresel kitleye karşı olan gücünüzü test edin.

Bu zorlu kart savaşında doğru kartları öne sürün ve düşmanlarınızı alt edin.

Meow Wars Özellikleri