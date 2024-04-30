Dune markası tekrar yükselişte. Kitapları ve filmleriyle günümüzün en çok ses getiren markalarından biri olan Dune yıllar sonra tekrar popülerlik kazandı. Eskiden çok daha niş bir kitleye sahipken son yıllarda çıkan filmlerin vesileyisle popüler kültür haline geldi diyemesek de epey bilinirlik kazandı diyebiliriz. Peki Dune oyunları ne alemde?

Geçmişten günümüze tüm Dune oyunlarına baktığımızda maalesef çok az yapım ile karşılaşıyoruz. Oyun dünyası maalesef Dune evrenine pek de yanaşmamış gibi gözüküyor. Video ve kutu oyunlarının popülerleştiği yıllarda belli başlı Dune oyunları çıksa da zihinlerde pek yer etmemiş gibi gözüküyor ancak bu durum değişebilir. Çünkü ilerleyen yıllarda bizi yeni Dune oyunları bekliyor.

Gelmiş Geçmiş Tüm Dune Oyunları

Dune Kutu Oyunları

Dune (1979/2019)

Dune (1984)

Dune: Imperium (2020)

Dune: House Secrets (2021)

Arrakis: Dawn of the Fremen (2022)

Dune: Imperium - Uprising (2023)

Dune: War for Arrakis (2024)

Görüldüğü üzere Dune kutu oyunları 80’lerde ve 2020’lerde çıkmaya başlamış. Elbette bu bir tesadüf değil. David Lynch tarafından 1984 yılında çekilmiş Dune filmi o dönemde olduğu gibi bu dönemde de etki uyandırmıştı. Günümüzde ise Denis Villeneuve’ün çektiği Dune filmleri sayesinde 2020’li yıllarda Dune tekrar popüler oldu.

Dune Video Oyunları

Dune (1992)

Dune II (1992)

Dune 2000 (1998)

Emperor: Battle for Dune (2001)

Frank Herbert's Dune (2001)

Dune Generations (2001, iptal edildi)

Dune: Ornithopter Assault (2002, iptal edildi)

Dune: Spice Wars (2022)

Dune: Awakening (Duyurulacak)

Kutu oyunlarında gördüğümüz bir örüntüyü burada da görüyoruz. 90’lı ve 2000’li yıllarda irili ufaklı Dune oyunları çıkmış ancak sonra devamı gelmemiş. 2022 yılında Dune: Spice Wars çıkmış ve 2024 ya da 2025 yılında gelmesi beklenen Dune: Awakening dikkatleri çekiyor. Maalesef ki Dune oyunu arayanlar Dune: Awakening çıkana kadar Dune: Spice Wars ile vakit geçirmek zorunda kalacak. Eski oyunlara ilginiz varsa 1992 yılında çıkan Dune II oyununa da bakabilirsiniz.

Dune: Spice Wars (2022)

Dune oyunları içerisindeki en ilgi çekici oyunlardan biri olan Dune: Spice Wars 2022 yılında piyasaya çıktı. Shiro Games tarafından geliştirlen ve Funcom tarafından yayınlanan bu yapım bizlere sağlam bir RTS deneyimi vadediyordu. Tek başınıza oynayabileceğiniz bir yönetim ve strateji oyunu olan Dune: Spice Wars, türün meraklılarını memnun etmeyi başarsa da çok popüler bir oyun olamadı.

Bir sonraki büyük Dune oyunu çıkana kadar bu oyunla epey keyifli vakit geçirebilirsiniz. En iyi bilim kurgu oyunlarından biri olabilecek olan Dune: Spice Wars kesinlikle oynamaya değer.

Dune: Awakening (Duyurulacak)

Henüz çok az şey bildiğimiz bu oyun özünde bir sandbox hayatta kalma oyunu olacak. Çok oyunculu bir yapıya sahip olan bu Dune oyunu açık dünyaya sahip bir MMO tecrübesi vadediyor. 2024 ya da 2025 yılında gelmesi beklenen Dune: Awakening ortalamanın üzerinde bir oyun olacak gibi gözüküyor.

Tüm Dune oyunlarını listelediğimiz ve en dikkat çekici olanlarından bahsettiğimiz yazımızın sonuna geldik. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.