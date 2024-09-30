Football Manager 2025 (FM 25) Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?

Football Manager 2025 (FM 25) sistem gereksinimleri, popüler menajerlik oyununda kasma ve donma problemlerinin yaşanmaması için hangi donanıma ihtiyaç duyulduğunu gösterir. Peki, sorunsuz oyun deneyimi elde edilebilmesi için hangi donanım bileşenleri gerekiyor?

PC Football Manager 2025'i kaldırır mı sorusunun yanıtını merak eden oyuncular için bir rehber hazırladık. Hazırladığımız rehberde ayrıca oyuna dair merak edilen birçok soruyu cevaplayacağız.

Football Manager 2025 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11

Windows 10 / Windows 11 İşlemci : Masaüstünde Intel Core i3-530 veya AMD FX-4100 / Laptopta Intel Core i3-330M veya AMD A6-5200

: Masaüstünde Intel Core i3-530 veya AMD FX-4100 / Laptopta Intel Core i3-330M veya AMD A6-5200 RAM: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: Masaüstünde NVIDIA GeForce GTX 960, AMD Radeon R9 380 ya da Intel HD 530 / Laptopta NVIDIA GeForce GTX 960M, AMD Radeon R9 M375 ya da Intel HD 530 512MiB VRAM

Masaüstünde NVIDIA GeForce GTX 960, AMD Radeon R9 380 ya da Intel HD 530 / Laptopta NVIDIA GeForce GTX 960M, AMD Radeon R9 M375 ya da Intel HD 530 512MiB VRAM DirectX: Sürüm 11

En iyi futbol oyunları arasında yerini almaya hazırlanan FM 25'in düşük ayarlarda oynanabilmesi için masaüstü bilgisayarda en az Intel Core i3-530 veya AMD FX-4100, dizüstü bilgisayarda ise en az Intel Core i3-530 veya AMD FX-4100 işlemcisi gerekiyor.

Football Manager 2025 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 11

Windows 11 İşlemci: Masaüstünde Intel Core i5-9600 veya AMD Ryzen 5 2600 / Laptopta Intel Core i5-1035G7 veya AMD Ryzen 7 3750H

Masaüstünde Intel Core i5-9600 veya AMD Ryzen 5 2600 / Laptopta Intel Core i5-1035G7 veya AMD Ryzen 7 3750H RAM: 12 GB

12 GB Ekran Kartı: Masaüstünde NVIDIA GeForce RTX 2060 ya da AMD Radeon RX 5600 XT / Laptopta NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ya da AMD Radeon RX 6600M 1GiB VRAM

Masaüstünde NVIDIA GeForce RTX 2060 ya da AMD Radeon RX 5600 XT / Laptopta NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ya da AMD Radeon RX 6600M 1GiB VRAM DirectX: Sürüm 11

Önerilen sistem gereksinimlerinde masaüstü bilgisayarda en az Intel Core i5-9600 veya AMD Ryzen 5 2600, dizüstü bilgisayarda ise en az Intel Core i5-1035G7 veya AMD Ryzen 7 3750H'ye ihtiyaç duyuluyor.

Football Manager 2025 Kaç GB?

FM 25'in yüklenebilmesi için en az 20 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyulacak. Bilgisayarın depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan yoksa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yapabilir ve kullanılabilir alanın kolayca artmasını sağlayabilirsiniz.

Football Manager 2025 Fiyatı

PC fiyatı: Steam'de 44,99 dolar / Epic Games Store'da 1.259 TL

Steam'de 44,99 dolar / Epic Games Store'da 1.259 TL PlayStation fiyatı: Henüz belli değil.

Henüz belli değil. Xbox fiyatı: Henüz belli değil.

Football Manager 2025 Çıkış Tarihi

Football Manager 25 PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch, PC, iOS, ve Android platformlarına 26 Kasım 2024 tarihinde çıkacak.

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