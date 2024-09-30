Football Manager 2025 (FM 25) Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?
Football Manager 2025 (FM 25) sistem gereksinimleri neler? FM 25 kaç GB yer kaplayacak? İşte bu ve buna benzer soruların yanıtı!
Football Manager 2025 (FM 25) sistem gereksinimleri, popüler menajerlik oyununda kasma ve donma problemlerinin yaşanmaması için hangi donanıma ihtiyaç duyulduğunu gösterir. Peki, sorunsuz oyun deneyimi elde edilebilmesi için hangi donanım bileşenleri gerekiyor?
PC Football Manager 2025'i kaldırır mı sorusunun yanıtını merak eden oyuncular için bir rehber hazırladık. Hazırladığımız rehberde ayrıca oyuna dair merak edilen birçok soruyu cevaplayacağız.
Football Manager 2025 Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11
- İşlemci: Masaüstünde Intel Core i3-530 veya AMD FX-4100 / Laptopta Intel Core i3-330M veya AMD A6-5200
- RAM: 4 GB
- Ekran Kartı: Masaüstünde NVIDIA GeForce GTX 960, AMD Radeon R9 380 ya da Intel HD 530 / Laptopta NVIDIA GeForce GTX 960M, AMD Radeon R9 M375 ya da Intel HD 530 512MiB VRAM
- DirectX: Sürüm 11
En iyi futbol oyunları arasında yerini almaya hazırlanan FM 25'in düşük ayarlarda oynanabilmesi için masaüstü bilgisayarda en az Intel Core i3-530 veya AMD FX-4100, dizüstü bilgisayarda ise en az Intel Core i3-530 veya AMD FX-4100 işlemcisi gerekiyor.
Football Manager 2025 Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 11
- İşlemci: Masaüstünde Intel Core i5-9600 veya AMD Ryzen 5 2600 / Laptopta Intel Core i5-1035G7 veya AMD Ryzen 7 3750H
- RAM: 12 GB
- Ekran Kartı: Masaüstünde NVIDIA GeForce RTX 2060 ya da AMD Radeon RX 5600 XT / Laptopta NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ya da AMD Radeon RX 6600M 1GiB VRAM
- DirectX: Sürüm 11
Önerilen sistem gereksinimlerinde masaüstü bilgisayarda en az Intel Core i5-9600 veya AMD Ryzen 5 2600, dizüstü bilgisayarda ise en az Intel Core i5-1035G7 veya AMD Ryzen 7 3750H'ye ihtiyaç duyuluyor.
Football Manager 2025 Kaç GB?
FM 25'in yüklenebilmesi için en az 20 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyulacak. Bilgisayarın depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan yoksa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yapabilir ve kullanılabilir alanın kolayca artmasını sağlayabilirsiniz.
Football Manager 2025 Fiyatı
- PC fiyatı: Steam'de 44,99 dolar / Epic Games Store'da 1.259 TL
- PlayStation fiyatı: Henüz belli değil.
- Xbox fiyatı: Henüz belli değil.
Football Manager 2025 Çıkış Tarihi
Football Manager 25 PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch, PC, iOS, ve Android platformlarına 26 Kasım 2024 tarihinde çıkacak.
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