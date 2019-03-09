Tamamen ücretsiz olarak sunulan ve 1 milyondan fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan Merge Dogs, Android ve İOS sürümleri ile her iki platformdan da kolaylıkla indirebileceğiniz eğlenceli bir oyun olarak ön plana çıkıyor.

Mobil oyunlar arasında simülasyon kategorisinde kendisine yer bulan ve etkileyici grafik tasarımı ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, farklı türden köpekler eğitmek ve onları yarışlara hazırlamaktır. Yavru köpekler alarak başlayacağınız bu serüvende, seviye atladıkça daha gelişmiş yarış köpeklerine sahip olabilirsiniz. Birbirinden sevimli onlarca köpekten oluşan yarış takımları oluşturabilir ve iyi bir köpek eğiticisi olduğunuzu kanıtlayabilirsiniz.

Oyunda kurt köpeği, dalmaçyalı, doberman, pitbul, süs köpeği ve daha birçok farklı ırka ait yarış köpeğine rastlamanız mümkün. Yavru köpekleri eğiterek oyuna başlayabilir ve yarışları kazandıkça daha gelişmiş köpeklerle yarışlara katılabilirsiniz. Bu sayede yüksek miktarda para kazanabilir ve farklı köpeklerin kilidini açabilirsiniz.

Oldukça geniş bir oyuncu kitlesine sahip olan ve her geçen gün daha fazla kişinin ilgisini çekmeyi başaran Merge Dogs, köpek yarışları yaparak eğlenceli anlar yaşayabileceğiniz kaliteli bir oyundur.