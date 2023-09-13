Ubisoft’un “hack’leme” üzerine kurduğu bir açık dünya oyunu olan Watch Dogs ilk kez 2014 yılında yayınlandı ve sonrasında bir seri haline geldi. Bir hacker’ı yönettiğimiz bu oyunda açık dünyayı keşfediyor ve çeşitli görevler yaparak ilerliyorduk. Hikaye odaklı, tek kişilik bir yapım olan Watch Dogs kısa süre içerisinde popüler oldu.

Hikayenin son derece önemli olduğu bu oyunda maalesef ki Türkçe dil desteği bulunmuyor. Dolayısıyla pek çok oyuncu dil bariyerine takılmadan oyunu oynamak istiyor ve Watch Dogs Türkçe yama arıyor. Biz de sizin için Watch Dogs Türkçe yama nasıl yapılır anlatalım dedik. Aşağıdaki basit adımları takip ederek siz de bilgisayarınıza Watch Dogs Türkçe yama kurabilirsiniz.

Watch Dogs Türkçe Yama Nasıl Yüklenir?

anonymousceviri.com ’un Watch Dogs Türkçe yama sayfasına gidin.

’un Watch Dogs Türkçe yama sayfasına gidin. Sitenin programını indirip üyeliğiniz varsa giriş yapın, yoksa kayıt olun.

" Çevirilerimiz " kısmını açın.

" kısmını açın. Watch Dogs’a tıklayıp " Varlıklarıma Ekle "ye basın.

"ye basın. Sağ üstten adınıza tıklayarak " Varlıklarım " kısmını açın.

" kısmını açın. Watch Dogs Türkçe yamayı oyun dizinine kurun.

"Yama başarılı" yazısı çıktıktan sonra oyuna girip Watch Dogs’u Türkçe oynayabilirsiniz.

Watch Dogs Hakkında

Ubisoft tarafından geliştirilen ve yayınlanan Watch Dogs ilk kez 2014 yılında bizlerle buluştu. Çıktığı dönem infial yaratan Watch Dogs, downgrade ile suçlanmış ve tanıtımdaki kadar iyi gözükmedi için epey eleştirilmişti. GTA ile çokça kıyaslanan bu oyunun araç kullanma mekanikleri ise epey arcade hissettiriyordu.

Tüm bunlara rağmen süreç içerisinde ortalama üzeri bir oyun olarak kabul edildi ve seri haline gelerek devam etti. Hack’leme mekanikleri oldukça sevildiği için ve iyi sayılabilecek bir açık dünyaya sahip olduğu için insanlar oyunun tüm eksikliklerine rağmen ilgi de göstermişti.

Chicago'da geçen bu oyunda ana karakterimiz Aiden Pearce’ı kontrol ediyoruz. Üst düzey bir hacker olan Aiden; kameraları, otomobilleri, cep telefonlarını hatta şehrin ışıklarını bile hackleyebiliyordu

Watch Dogs Türkçe yama ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz daha önce bu oyunu oynamış mıydınız? Watch Dogs Türkçe yama sizce nasıl olmuş? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.