Hayal gücünüzün sınırlarını zorlayarak birbirinden sevimli canavar karakterleri tasarlayabileceğiniz Monster Girl Maker, Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde ulaşabileceğiniz kaliteli bir oyundur.

Rengarenk grafikleri ve ilginç canavar figürleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, hayal gücünüzü ve yaratıcılığınızı kullanarak kendi canavarlarınızı tasarlamak ve görevleri tamamlayarak ödüller kazanmaktır.

Zihninizde canlandırdığınız her türlü canavar karakterini oluşturabilir ve puan toplayarak seviye atlayabilirsiniz. Bu sayede canavar tasarımında kullanabileceğiniz yeni objelerin ve aksesuarların kilidini açabilirsiniz.

Canavarlarınızın saçını, ağzını, burnunu, gözünü, dudağını, kulağını, dilini ve ten renklerini dilediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Ayrıca farklı renklerdeki yüzlerce kıyafetten ve sayısız aksesuardan yararlanarak canavarlarınıza istediğiniz görünümü verebilir ve amacınıza ulaşabilirsiniz.

Sürükleyici bölümleri ve ilgin konusu ile sıkılmadan oynayacağınız bağımlılık yapıcı bir oyun sizleri bekliyor.

Mobil platformda klasik oyunlar arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak sunulan Monster Girl Maker, 1 milyondan fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanana eğlenceli bir oyun olarak öne çıkmaktadır.