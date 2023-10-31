iOS 17'de Özel Zil Sesi Nasıl Oluşturulur? Zil Sesi Nasıl Değiştirilir?

iOS 17 pek çok özellik ile geldi. Kullanıcılara daha iyi hizmet vermek için gelen iOS 17 ile alakalı merak edilen pek çok şey var. Bunlardan biri de iOS 17 zil sesi değiştirme ile alakalı. iOS 17’de zil sesi değiştirme nasıl yapılır, özel zil sesi nasıl oluşturulur merak ediyorsanız doğru yerdesiniz.

iOS 17'de Zil Sesi Nasıl Değiştirilir?

Ayarları açın

açın Daha sonra Ses ve Dokunuş bölümüne gidin

bölümüne gidin Pek çok zil sesi karşınıza çıkacak. Dilediğinizi seçmek için isimlerin üzerine dokunun.

Sol tarafında mavi tik çıktıktan sonra artık zil sesiniz değişmiş olacak.

Pek çok iPhone kullanıcısı zil sesini özelleştirmek istiyor ve telefonun hazır zil seslerini kullanmak istemiyor. Dolayısıyla harici programlar yükleyerek özel zil sesi oluşturabiliyoruz. iOS 17'de özel zil sesi oluşturmak için aşağıdaki adımları sırasıyla uygulamalısınız.

iOS 17'de Özel Zil Sesi Nasıl Oluşturulur?

App Store’u açın.

Arama yerine Ringtones Maker yazın.

Ringtones Maker’ı indirin.

Ardından arama yerine GarageBand yazın.

yazın. GarageBand’ı indirin.

Dilediğiniz videonun ya da müziğin üzerine gelin ve seçin.

Videoyu ya da müziği Ringtones Maker'a atın.

“ Yapmak ” yazan, zil sesi figürüne dokunun.

” yazan, zil sesi figürüne dokunun. Çıkan uygulamalar içerisinden GarageBand’ı seçin.

İlgili müziğe ya da videoya uzun süre basın.

Açılan listede “ Paylaş ” seçeneğine dokunun.

” seçeneğine dokunun. Akabinde açılan pencerede “ Zil Sesi ” yazan yere dokunun.

” yazan yere dokunun. 30 saniyelik bir parça seçilmesi gerekiyor. “ Kısalt ” yazısını seçin.

” yazısını seçin. Zil sesinin adı çıkacaktır, dilerseniz buradan değiştirebilirsiniz ya da olduğu gibi kalabilir.

Ayarlar > Ses ve Dokunuş kısmına gidin.

kısmına gidin. Eklemiş olduğunuz yeni zil sesi buraya eklenmiş olacak.

İlgili zil sesini seçin ve sol tarafındaki mavi tıkı görün.

İşlem bu kadar, iOS 17'de özel zil sesiniz oluşturulmuştur.

iOS 17'de özel zil sesi yapmak biraz uğraştırıcı olsa da eğer zil sesleri sizin için önemliyse bu işlemleri yapmanız gerekiyor. Ya da telefonunuzun mevcut zil seslerinden birini de seçebilirsiniz. Tamamen size kalmış

iOS 17 zil sesi değiştirme ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz telefonunuzda hangi zil sesini kullanıyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.