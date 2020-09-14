Fare olarak birilerinin hayatını kurtarmak gerçekten eğlenceli değil mi? Duyguları bozulmadan önce sakinlerin hayatlarını kurtarmak için tüm görevleri planlama, algılama ve kontrol etme gerçekleştirilmeli.

Mousebusters'da korkunç yaratıklardan kurtaran cesur fareler ve gerçek hayalet avcısı olarak oynamalısınız. Canavarlar beklenmedik bir şekilde sakinlerin konutlarında ortaya çıkar ve duygularını, ruh halini ve hatta davranışlarını etkiler, bu nedenle fark edilmeden yere gitmek ve sakinleri kötülük güçlerinden kurtarmak önemli.

Gerçek zamanlı olarak duygular bozulmadan önce sakinlerin hayatlarını kurtarmak için algılama, planlama ve kontrol görevlerini uygulamaya başla. Ancak hayaletlerden ve canavarlardan kurtulmak ilk bakışta göründüğü kadar kolay olmayacak.

Yararlı öğeler bulmalı, çevre ile etkileşim kurmalı, gizli olmaya çalışmalı ve kendinizi ele vermemelisiniz.

Mousebusters özel bir atmosfer için renkli ve yüksek kaliteli piksel grafikler kullanılarak geliştirildi.