Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla ulaşabileceğiniz ve amcera dolu bir serüvene atılabileceğiniz Mr.Kim, The Mid-Aged Knight, şehri istila eden canavarlara karşı savaşabileceğiniz ve esir alınan insanları kurtarabileceğiniz eşsiz bir savaş oyundur.

Basit ama bir o kadar eğlenceli grafikleri ve kaliteli ses efektleri ile oyun tutkunlarına sıra dışı bir deneyim sunan ve geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken bu oyunda amaç, onlarca farklı savaş aletinden yararlanarak canavarlarla mücadele etmek ve şehri istiladan kurtarmaktır. Oyunda, orta yaşlı işsiz bir adamın aniden kahraman kişiliğine bürünmesi sonucu ortaya çıkan macera dolu bir serüvenden bahsedilmektedir.

Oyun içerisinde toplam 100 farklı savaş aleti ve onlarca kostüm yer almaktadır. Ganimet toplayarak çeşitli zırhlar ve kılıçlar satın alabilirsiniz. Bu sayede yenilmez bir savaşçı oluşturabilir ve canavarları öldürerek şehirdeki insanları bu beladan kurtarabilirsiniz.

Mobil oyunlar arasında rol kategorisinde yer alan Mr.Kim, The Mid-Aged Knight, ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz macera dolu bir savaş oyunu olarak öne çıkıyor.