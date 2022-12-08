Hollow Knight Türkçe Yama Nasıl Yapılır?

En iyi Metroidvania oyunlarından biri olan Hollow Knight bizleri adeta büyüleyen bir oyundu. Estetik yapısı, görselliği, oynanışı ve dünyasıyla bizlere tarifi zor, benzersiz duygular yaşatan Hollow Knight mükemmele yakın bir yapımdı.

Hollow Knight, hikayesiyle öne çıkan bir oyun olmasa da derinden işlenen bir hikayesi mevcut. Oyunun dünyası içerisinde etrafa saçılmış pek çok hikaye kırıntısını bularak büyük hikayeyi anlamaya çalıştığımız Hollow Knight’da pek çok oyuncu bu detayları kaçırabiliyor. Dil bariyerine takılmadan oyunu en iyi şekilde anlamak için oyuncular Türkçe yama yüklemek istiyorlar. Hollow Knight Türkçe yama nasıl yüklenir, nasıl indirilir merak ediyorsanız aşağıdaki basit adımları uygulayarak Hollow Knight’ı Türkçe oynayabilirsiniz.

Hollow Knight Türkçe Yama Nasıl İndirilir?

Hollow Knight Türkçe yama dosyasını indirin.

Winrar dosyasını çıkarın.

dosyasını çıkarın. resources.assets isimli dil dosyasını kopyalayın.

isimli dil dosyasını kopyalayın. Oyunun kurulu olduğu dizinin içerisindeki hollow_knight_Data adlı klasörün içine yapıştırın.

adlı klasörün içine yapıştırın. Çıkan uyarıyı onaylayın ve dosyanın değişmesine izin verin.

İşlem tamam. Hollow Knight Türkçe yama başarıyla kuruldu.

Hollow Knight Hakkında

Team Cherry isimli bağımsız bir oyun stüdyosu tarafından geliştirilen Hollow Knight 2017 yılında yayınlandı. Indie yapımların altın çağını yaşadığı bir dönemde çıkış yapan Hollow Knight gelmiş geçmiş en iyi bağımsız oyunlardan bir tanesi. Soulslike oyunları ile Metroidvania türünü birleştiren bir yapım olan Hollow Knight her oyuncunun deneyimlemesi gereken bir başyapıt.

Oldukça küçük bir ekip tarafından yapılmasına rağmen grafik, atmosfer ve oynanış olarak mükemmele yakın bir oyun olan Hollow Knight çıktığı dönem otoriteler tarafından övgüyle bahsedildi. Kendine has oldukça stilize bir çizgisi olan Hollow Knight’ı daha önce hiç bu tarz oyunları oynamamış oyunculara bile tavsiye ediyoruz.

Bu kadar iyi bir oyunun devamı gelmez mi? Elbette gelir. Team Cherry Hollow Knight: Silksong isimli oyunu duyurdu. İlk oyunla bağlantılı olan bu oyunu Hollow Knight hayranları uzun bir süredir bekliyor. Silksong çıkmadan önce ilk oyunu Türkçe bir şekilde oynamak oldukça iyi bir seçim olacaktır.

Hollow Knight Türkçe yama ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Metroidvania oyunları ile aranız nasıl? Hollow Knight’ın Türkçe yamasını nasıl buldunuz? Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.