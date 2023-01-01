Epic Games ve People Can Fly tarafından geliştirilen Fortnite, milyonlarca oyuncuya sahip devasa bir oyun. İlk kez 2017 yılında piyasaya sürülen Fortnite yıllar içerisinde global bir fenomen haline geldi. Oyun dünyasını kasıp kavuran Fortnite’da pek çok oyun modu ve 1300’den fazla skin bulunuyor. Battle Royale türünün en büyük temsilcisi olan Fortnite her geçen yıl gelişiyor, değişiyor ve büyüyor.

Peki bu güne kadar Fortnite ne demek hiç merak ettiniz mi? Gelin sizin için bu soruyu cevaplayalım.

Fortnite Ne Anlama Geliyor?

Fortnite, “fortnight” kelimesinden türetilmiştir ve anlamı iki haftalık süre manasına gelmektedir. Kim oyununa “iki hafta” diye bir isim koyar ki diye düşünmüş olabilirsiniz. İlk başta kulağa biraz saçma geliyor değil mi? Aslında bunun güzel bir açıklaması var.

Fortnite’ın ismi, Save the World oyun modundan geliyor. Bu oyun modunda iki hafta boyunca hayatta kalmaya ve bu süreç içerisinde gece vakti gelen zombileri öldürmeye çalışıyoruz. Bir üs inşa ettiğimiz bu oyun modu Fortnite’ın Battle Royale öncesi dönemindeki Tower Defense (Kule savunması) dönemine karşılık geliyor. Kıyamet sonrası bir dünyada hayatta kalmaya çalıştığımız bu oyun modu Fortnite’ın orijinal konseptiydi.

Fortnite kelimesinin bir anlamı daha olabilir. Fortnite’ın okunuşu Fort Knight’a (Kale şovalyesi) çok benziyor. Oyunun inşa modunda da kendimize neredeyse bir “kale” yapma şansımız olduğunu da unutmayalım. Bunun haricinde oyunda Fort Knight isimli bir skin olduğunu da belirtelim. Bu skinin haricinde Royale Knight, Black Knight, Red Knight ve Ultima Knight isminde başka skinler de var. Fortnite birden fazla yere birden gönderme yapan oldukça hoş bir isim olmuş diyebiliriz.

Fortnite ne demek sorusuna cevap aradığımız yazımızın sonuna geldik. Umuyoruz merakınızı giderebilmişizdir. Siz daha önce hiç Fortnite’ın ne anlama geldiğini merak etmiş miydiniz? Fortnite’a daha iyi bir isim verecek olsanız bu ne olurdu? Yorumlarda bizimle paylaşın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.