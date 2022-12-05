Batman Arkham Knight, serinin dördüncü ve birçok kişiye göre en iyi oyunu. En meşhur DC kahramanlarından biri olan Batman’in hikayesinin derinleştiği oyun olan Arkham Knight, en iyi süper kahraman oyunlarından biri. Süper kahraman yapımlarından hoşlanıyorsanız bu oyunu kesinlikle oynamalısınız.

Hikaye olarak oldukça kritik bir oyun olan Batman Arkham Knight, hem hikaye anlatımı hem de sunumuyla oldukça etkileyici bir oyun. Pek çok oyuncu da bu oyunu en iyi şekilde anlamak için Türkçe yama arayışına giriyorlar. Böylece dil bariyerine takılmadan oyunu Türkçe altyazı ile oynamanız mümkün hale geliyor. Biz de bu yazımızda sizlere Batman Arkham Knight Türkçe yama nasıl yapılır izah edeceğiz. Oldukça basit bir kurulumun ardından Batman Arkham Knight Türkçe yama kullanılabilir hale gelecek.

Batman Arkham Knight Türkçe Yama Nasıl İndirilir ve Yüklenir?

Batman Arkham Knight Türkçe yama dosyasını indirin.

İndirdiğiniz Winrar dosyasından kurulum dosyasını çıkarın.

dosyasından kurulum dosyasını çıkarın. BatmanArkhamKnightTurkceYama.exe dosyasına çift tıklayın ve çalıştırın.

“ Kur ” seçeneği gelene kadar “ İleri ” seçeneğine tıklayın.

” seçeneği gelene kadar “ ” seçeneğine tıklayın. Oyunun kurulu olduğu adresi seçerek kurulum işlemine başlayın.

Birkaç dakikanın ardından kurulum tamamlanacaktır. (Kurulum işlemi biraz uzun sürerse sabırla bekleyin.)

İşlem tamam. Batman Arkham Knight Türkçe yama başarıyla bilgisayarınıza yüklenmiştir.

Batman Arkham Knight Hakkında

Rocksteady Studios tarafından geliştirilen ve Warner Bros. Interactive Entertainment tarafından 2015 yılında yayınlanan Batman Arkham Knight oldukça problemli bir şekilde çıkış yapmıştı. Konsollarda iyi bir şekilde çalışmasına rağmen oyunun PC versiyonu kelimenin tam anlamıyla oynanılamaz haldeydi. Çıkışından bu yana pek çok güncelleştirme alan Batman Arkham Knight günümüzde artık rahat bir şekilde oynanabiliyor.

Arkham serisinin 4. oyunu olan Batman Arkham Knight önceki üçlemenin iyi yaptığı her şeyi daha iyi yaparak efsanevi bir oyun olmayı başardı. Oyun dünyasına yön veren bir seri olan Arkham serisi özellikle dövüş sistemi bakımından çağ kapatıp çağ açan bir yapımdır. Arkham serisinden sonra pek çok süper kahraman ve Beat em up oyunları dövüş sistemini bu oyundan almıştır.

Batman Arkham Knight Türkçe yama hakkında paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Batman oyunlarını oynadınız mı? Batman Arkham Knight Türkçe yama nasıl olmuş? Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.