Mobil simülasyon oyunları arasında yer alan My Monster House, Android ve İOS platformunda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.

Tapps Games imzası ile geliştirilen ve yayınlanan yapımda oyuncular kendi karakterlerini yaratacak ve ona bir ev inşa edecekler. Oyuncular düzenledikleri karakterlerine uygun bir yaşam alanı oluşturmak için evi dekore edecek ve eğlenceli anlar yaşayacaklar.

İki farklı mobil platformda oldukça beğenilen yapım Google Play’de 4.2 gibi bir inceleme skor puanına sahip. Aksiyon ve gerilimden uzak bir atmosfere sahip olan yapımda, iç tasarımlar gerçeleştirecek ve bu tasarımları test de edebileceğiz.

Yapım 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.