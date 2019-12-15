Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz ve ücretsiz olarak oynayabileceğiniz Mysteries and Nightmares, geçmişin izlerini taşıyan sır dolu olayları inceleyerek maceraya doyacağınız benzersiz bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve sürükleyici senaryosu ile sıkılmadan oynayacağınız ve bağımlısı olacağınız bu oyunda yapmanız gereken tek şey, çeşitli bulmaca ve eşleştirmeler yaparak ipucu toplamak ve esrarengiz olayları araştırarak sır perdesini aralamaktır. Kayıp objeleri ve gizli nesneleri bulmak için topladığınız ipuçlarından yararlanabilirsiniz.

Ayrıca yeni yerler keşfederek farklı mekanların kilidini açabilir ve daha fazla ipucuna rastlayabilirsiniz. Maceraya doyacağınız sıra dışı bir gizli nesne oyunu sizleri bekliyor.

Oyunda birbirinden zorlu bulmaca ve eşleştirmelerden onlarca farklı bölüm yer almaktadır. Ayrıca kayıp objeleri ararken faydalanacağınız sayısız ipucu bulunmaktadır. Doğru iz üstünde ilerleyerek gizli nesneleri bulabilir yolunuza devam edebilirsiniz.

Macera oyunları arasında yer alan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen Mysteries and Nightmares, eğlenceli anlar geçireceğiniz kaliteli bir yapım olarak öne çıkmaktadır.