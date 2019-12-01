Hem Android hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla ulaşacağınız ve sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayacağınız New York Mysteries 3, esrarengiz cinayetleri araştırmak için çeşitli görevler üstleneceğiniz ve içinizdeki dedektifi açığa çıkartarak katilin peşine düşeceğiniz benzersiz bir oyundur.

Sır dolu cinayetlerin yer aldığı ilginç hikayelerden oluşan bu oyunda yapmanız gereken, dedektif ve gazetecilik gibi rollerde bulunarak sır dolu ölümlerin perde arkasını incelemek ve katillerin izini sürmektir. Ürkütücü mekanlarda dolaşarak kayıp objelerin ve gizlenmiş nesnelerin yerlerini bulmalısınız.

Bu sayede çeşitli ipuçlarına ulaşabilir ve cinayetlerdeki sırrı keşfedebilirsiniz. Ayrıca yeni mekanların kilidini açarak araştırma sınırlarını genişletebilir ve daha fazla şüpheli karakterle karşılaşabilirsiniz. Oyunda birbirinden zor onlarca bulmaca ve eşleştirme bölümü yer almaktadır.

Bu bölümleri başarıyla tamamlayarak seviye atlayabilir ve katile adım adım daha yaklaşabilirsiniz.

Mobil platformda macera oyunları arasında bulunan ve ücretsiz olarak sunulan New York Mysteries 3, 100 binden fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan eğlenceli bir oyun olarak ön plana çıkıyor.