GTA 4 Türkçe Yama Nasıl Yapılır?

GTA serisini bilmeyen yoktur herhalde. GTA serisindeki en önemli oyunlardan biri olan GTA 4 pek çok kişinin favorisidir. Diğer GTA oyunlarına kıyasla daha gri bir dünyası bulunan GTA 4 dönemine göre aşırı detaylı ve geniş bir oyundu.

Eğer siz de GTA 4’ün hikayesini en iyi şekilde anlamak ve iyi bir oyun tecrübesi yaşamak istiyorsanız GTA 4 Türkçe yama yüklemek isteyebilirsiniz. Böylelikle dil bariyerine takılmadan oyunu rahatlıkla oynayabilirsiniz. Aşağıdaki basit adımları uygulayarak siz de GTA 4 Türkçe yamayı kolayca yükleyebilirsiniz.

GTA 4 Türkçe Yama Nasıl Yüklenir?

İlk olarak yukarıdaki “ İndir ” yazısına tıklayın.

” yazısına tıklayın. Ardından gta-4-turkce-yama.exe dosyasına çift tıklayın.

dosyasına çift tıklayın. “ İleri ” seçeneğine basın ve kurulum gerçekleştirin.

” seçeneğine basın ve kurulum gerçekleştirin. Kurulum tamamlandıktan sonra yamayı kurduğunuz yere gidin ve american.gtx isimli dosyayı kopyalayıp oyunun olduğu dizine atın.

isimli dosyayı kopyalayıp oyunun olduğu dizine atın. İşlem tamam. GTA 4 Türkçe yama bilgisayarınıza kurulmuş olacak.

GTA 4 Hakkında

Rockstar North ile Rockstar Toronto tarafından geliştirilen ve yayınlanan GTA 4 dönemine göre çok iyi bir oyundu. PlayStation 3 ve Xbox 360 için 2008 yılında çıkış yapan GTA 4, seriye yepyeni bir soluk getirdi. GTA serisini bir üst basamağa çıkaran bu oyun konsollarda oynayabileceğimiz en iyi açık dünya oyunlarından biriydi.

GTA 4, New York haritasına çok sadık kalarak Liberty City adlı kurgusal bir dünya yaratmış. New York sokaklarını ve caddelerine bazı noktalarda birebir oyun dünyasına aktaran ekip mükemmel bir iş çıkarmış diyebiliriz. Oyunda Niko Bellic isminde bir karaktere hayat veriyoruz. Doğu Avrupa'dan kaçan ve “Amerikan Rüyası”nı yaşamak için Liberty City’ye gelen bir adamın hikayesine tanıklık ediyoruz. Tabii ki her GTA oyununda olduğu gibi bol bol aksiyon, suç ve çatışma eksik olmuyor.

GTA 4 Türkçe yama ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin favori GTA oyununuz hangisi? GTA 4'ün Türkçe yamasını beğendiniz mi?