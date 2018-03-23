Oku Yaz uygulaması ile iOS cihazlarınızdan okumayı ve yazmayı yeni öğrenecek çocuklarınız için faydalı bir kaynaktan yardım alabilirsiniz.

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) tarafından geliştirilen Oku Yaz uygulaması, hem ebeveynler hem de öğretmenler için yardımcı kaynak niteliği taşıyor. Okuma ve yazmayı yeni öğrenmeye başlayan çocuklar, harflerin yazılışlarında zorluk çekebiliyorlar. Bu duruma zamanla alışabiliyorlar fakat öğrenme aşamasında onlara yardımcı olmak için Oku Yaz uygulaması oldukça faydalı içerikler sunuyor.

Harflerin yazılış yöntemini canlı olarak sunan Oku Yaz uygulamasında, farklı şekillerdeki yazımlarını da görebilmeniz mümkün hale geliyor. İlgili harflerin kullanıldığı görselleri sesli olarak dinleyebileceğiniz uygulamada, harflerin doğru yazılışlarını çocuklarınıza oldukça kolay bir şekilde öğretebiliyorsunuz. Çizgi kontrolünü sağlayacak alıştırmalar da sunan Oku Yaz uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilir, ister öğrencilerinize isterseniz de çocuklarınıza yazma alıştırmaları yaptırabilirsiniz.