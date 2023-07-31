Android'de ChatGPT Nasıl Kullanılır? Neler Sunuyor?

Mobil cihazlarda ChatGPT tarayıcı aracılığıyla uzun bir süredir kullanılabiliyor. Uygulama kısmına baktığımızda ise iPhone kullanıcılarının daha erken tanıştığı ChatGPT uygulaması için Android kullanıcılarına da güzel haber gelmiş bulunuyor.

Şu an için sadece birkaç ülkede aktif olan ChatGPT uygulaması Google Play’de yerini aldı.

Adı belirtilen ülkelerde yaşamayan kişiler bile istek listesine adını yazdırarak en kısa zamanda OpenAI tarafından geliştirilen gerçek ChatGPT uygulamasını telefonundan kullanmaya başlayabilecek.

Android’de ChatGPT Nasıl Kullanılır?

Uygulama şu an için sadece Amerika, Hindistan, Breizlya ve Bangladeş’te kullanılabiliyor. Bu ülkelerde yaşayanlar Google Play’den indirdikleri OpenAI’ın kendisine ait ChatGPT uygulamasını indirip giriş yapabiliyor.

Tıpkı web’de olduğu gibi mobilde de bir mesajlaşma ekranı karşınıza çıkıyor.

Bu ekranın alt kısmında yer alan boşluğa bir metin yazıp ‘gönder’ tuşuna basarak sohbet robotuyla konuşmayı başlatabilirsiniz.

ChatGPT bu metin kutusuna yazdığınız ‘prompt’ doğrultusunda size tavsiye ve ipuçları gibi ihtiyacınız doğrultusunda sonuçlar iletiyor.

Uygulamayı açarken önceden kullandığınız OpenAI hesabınızla giriş yaptıysanız geçmiş verileriniz de bu cihazdaki uygulamaya taşınabiliyor.

Ayarlar kısmına gidip ‘sohbet geçmişi ve eğitim’ kısmını etkinleştirdiğinizde farklı cihazlarda yaptığınız aramaları ve ChatGPT’den gelen sonuçları kayıtlı bir şekilde ögrenme imkânınız bulunuyor.

Daha önce açılmış bir OpenAI hesabınız yoksa uygulama üzerinden ücretsiz bir hesap açma imkânınız var.

ChatGPT 4’ün sunduğu ekstra olanaklardan yararlanmak için isteğinize bağlı olarak ücretli abonelik oluşturabilirsiniz. Android’deki uygulamadan satın alma işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz.

Resmi uygulamadan önce Google Play’de karşınıza çıkan kötü niyetli uygulamalara karşı dikkatli olmanızda fayda var. ChatGPT’ye uygulamadan erişmek için OpenAI’ın kendi uygulamasını indirdiğinizden emin olmanız gerekiyor.,

Android’de ChatGPT Uygulamasının Avantajları Neler?

Dünya çapında Android destekli telefonların sayısı iOS destekli modellerden daha fazla olduğu için Android aracılığıyla ChatGPT uygulaması daha fazla kullanıcıya ulaşabiliyor. Bu anlamda Android uygulaması ChatGPT için bir önemli bir dönüm noktası olma özelliği taşıyor.

Kullanıcı açısından baktığımızda ise her seferinde tarayıcıdan web sitesine girmek yerine elinizin altında geçmiş konuşmalarınızın saklandığı bir sohbet robotunun olması pratiklik sağlıyor.