Ondokuz Mayıs Mobil uygulaması iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda kullanabileceğiniz bilgi sistemidir.

Hem Türkçe hem İngilizce olarak hizmetinize sunulan uygulama sizlere çeşitli imkanlar sağlıyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi kapsamında yapılan etkinliklerin duyurularının yapıldığı bir pano bulunmakta. Akademik takvime ulaşmanız için de ayrı bir pano oluşturulmuştur. Bu kolaylıkla siz de istediğiniz zaman tarihlere ulaşabileceksiniz.

Bu uygulama sayesinde yemekhane menülerine uğraşmadan ulaşabilirsiniz. Giriş menüsünden kendi kullanıcı adınız ve şifrenizle giriş yaparak birçok işlemi halledebileceksiniz. Müfredat, Not Görüntüleme, Transkrip, Ders Programı, Sınav Programı, Harç Bilgileri ve Devamsızlık gibi seçeneklerinizin bulunduğu menüden tüm işlemlerinizi halledebilirsiniz. Ayrıca bildirimler menüsünden bildirimlerinizi açarak hızlıca haberlerden haberdar olabilirsiniz.

İnternet sitesindeki gibi sürekli giriş yapmanıza gerek kalmadan bir girişle daha kısa sürede bilgilerinize ulaşabilirsiniz. Harfli sistemin kullanıldığı okulunuzda bu bilgilere de kısa sürede ulaşabileceksiniz.

Siz de bu bilgilere kısa sürede ulaşmak istiyorsanız bu uygulama tam size göre.

Uygulamayı iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.