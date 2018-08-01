Outdoor Türkiye, Türkiye’nin en geniş kapsamlı dış mekan aktiviteleri rehberine erişebileceğiniz, outdoor ekipmanlarını bulabileceğiniz, GPS tabanlı çalışan eşsiz bir mobil uygulama.

Kanodan off-road’a 26 farklı doğa sporundan oluşan keşfedilebilir yüzlerce parkur, 40’tan fazla milli parkımız hakkında tüm bilgiler, motive eden km sayacı, outdoor ekipmanları bulabileceğiniz ilanlar ve daha fazlasını içeren harika bir iPhone uygulaması Outdoor Türkiye.

Doğa sporlarına ilgisi olan, kamp kurmayı seven herkesi bir araya toplayan uygulamanın içeriği kullanıcılar tarafından da güncelleniyor. Gezerken, sporunuzu yaparken fotoğraflayıp yorum bırakabiliyorsunuz. Parkurların detaylı coğrafi bilgilerinden gerçek zamanlı istatistiklere, bölge bazlı arama yaparak ulaşabileceğiniz yüzlerce kamp alanından Türkiye’nin eşsiz güzellikte Milli Park’larına her şeye kolayca ulaşabiliyorsunuz. Outdoor aktivitelerinde yeni olanlar için de ilan bölümü düşünülmüş. Tulum, çadır, motosiklet, araba, ekipman neye ihtiyacınız varsa ilanlardan ulaşıp alabiliyorsunuz.

Outdoor Türkiye Özellikleri: