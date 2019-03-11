Outleap!, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak ön plana çıkıyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olan Outleap!, zorlu engelleri ve tuzakları atlayarak ilerlemeniz gereken bir oyundur. Sevimli topları toplayarak ilerleyebileceğiniz oyunda farklı karakterleri kontrol edebiliyorsunuz. Renkli görsellerin ve animasyonların yer aldığı oyunda eğlenceli ve sürükleyici bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Reflekslerinizi sınayabileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmalısınız. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun diyebilirim. Uygun zamanda ekrana dokunmanız gereken oyunda işiniz bir hayli zor. Bağımlılık yapıcı etkisiyle ön plana çıkan Outleap'ı kaçırmayın.

Outleap! oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Oyun hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.