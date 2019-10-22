Overloaded!, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil arcade oyunudur.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir mobil oyun olan Overloaded!, otobüsü doldurarak bölümleri geçtiğiniz ve zevkli zaman geçirdiğiniz bir oyundur. Farklı otobüslerin kilitlerini açarak daha büyük kapasitelere de ulaşabileceğiniz oyunda tek yapmanız gereken ekrana dokunmak. Kolay bir oynanışa sahip olan Overloaded!, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Overloaded! sizleri bekliyor. Renkli grafikleri ve bağımlılık yapıcı etkisiyle Overloaded! oyununu kaçırmayın.

Overloaded! oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.