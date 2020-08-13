Paint the Cube, zorlu bulmacalarıyla dikkat çeken bir mobil oyundur. iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz oyunda zorlu anlar yaşayabiirsiniz.

Boş zamanlarınızı değerlendirmek için oynayabileceğiniz bulmaca oyunlarından bir tanesi olarak nitelendirebileceğim Paint the Cube oyununda klasik bulmaca oyunlarından farklı olarak daha zorlu bölümlerle karşılaşıyorsunuz. 3 boyutlu olarak düşünme gereksinimi duyabileceğiniz oyunda ekrandaki bir küpün tüm yüzeylerini gezerek bölümleri tamamlamaya çalışıyorsunuz. Gerçek anlamda zorlu bir oyun olduğunu düşündüğüm Paint the Cube oyununu mutlaka denemeniz gerekiyor.

Hem boyayarak hem de yolu ortaya çıkarak ilerleyebileceğiniz oyunda zorlu anlar yaşayabilirsiniz. Beyninizi sınırlarına kadar zorlayabilecek türden bir oyun olabileceğini düşündüğüm Paint the Cube oyunu sizleri bekliyor.

Paint the Cube oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.