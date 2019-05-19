Pigmonaut, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir bulmaca oyunu olarak ön plana çıkıyor.

Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm eşsiz bir bulmaca oyunu olan Pigmonaut, beyninizi sınırlarına kadar zorlayabilecek türden bir oyun olma özelliğiyle dikkat çekiyor. Hoş grafikleri ve sürükleyici oynanışıyla da karşımıza çıkan oyunda zorlu bulmacaları çözerek ilerlemeye çalışıyorsunuz. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda dikkatli olmalı ve yaptığınız hamlelere de dikkat etmelisiniz. Komik karakterleriyle de eğlenceli bir oyun deneyimi sunan Pigmonaut, bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin telefonlarında mutlaka yer alması gereken bir oyun. Pigmonaut oyunu aynı zamanda Türk geliştiriciler tarafından geliştirilmiş bir oyundur.

Pigmonaut oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.