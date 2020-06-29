Plinko Master oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunudur.

Küçük topu istediği yerden bırak ve onun altınları toplamasını sağla. Bu parkurda bir sürü altın var fakat eğer doğru yoldan giderlerse onlara ulaşabilirler. Bunu sağlayacak olan kişi de sensin. Stratejik olarak en doğru konumu bulup topları oralardan bırakmalısın.

İstediğin kadar top kullanabilirsin. Amacına ulaşmak için her şeyi yap. Onları hızlı bir şekilde bırakırsan daha çabuk sonuca ulaşırsın.

Ayrıca daha önce deneyimlemediğin kadar güzel fırsatlar sunuyor. Senin daha yaratıcı düşünmeni sağlayacak ve aynı zamanda strateji yapma yeteneğini de geliştirecek. Aynı zamanda renkli topları ve büyüleyici atmosferi sayesinde oyunseverlerin de dikkatini çekiyor.

Bu benzersiz oyunda sen de bulunmak istiyorsan oyunu ücretsiz olarak indirip hemen oynamaya başlayabilirsin.