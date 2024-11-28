En İyi Termal Macun Hangisi? Sizin için Seçtiklerimiz

Eğer bilgisayarınız gereğinden fazla ısınıyorsa sorumlusu eskiyen ve işlevini yitiren termal macun olabilir. İşlemciye sürülen bu macun, soğutucu ve işlemci arasında ısı geçişini kolaylaştıran yardımcı bir maddedir. Bu sayede işlemciniz daha hızlı ve kolay soğutulur.

Ancak kalitesiz ya da eskiyen termal macun görevini yerine getiremez ve ısınma sorunlarına yol açar. Bunu engellemek için tercih edebileceğiniz çok sayıda termal macun seçeneği piyasada mevcut. Peki, en iyi termal macun hangisi? Bu içerikte sizin için en çok tercih edilen ürün seçeneklerini sıraladık!

En İyi Termal Macun Önerileri

Cooler Master CryoFuze Premium

Sıra dışı rengi ile dikkat çeken bu macun premium sınıfında değerlendiriliyor. Aşağıda sıralanan ürünler ile kıyaslandığında biraz daha yüksek bir satış fiyatına sahip olan bu ürün mor renkli bir macun içeriyor. GPU ve CPU için uygun olan ürünün ısı iletkenlik seviyesi 14 W/mK olarak ölçülüyor. Yüksek performanslı bir macun olmakla birlikte aşınmalara ve oksidasyona karşı dayanıklılığı ile dikkat çekiyor.

Noctua NT-H2

Üst segmente hitap eden bu termal macun GPU ve CPU uygulamaları için ideal ürünler arasında yer alıyor. 150’yi aşkın ödül almayı başaran termal macun paslanma riskini ortadan kaldırıyor. Kolayca temizlenebilen ve 5 yılın üstünde kullanım ömrü sunan macunu uygulamak da son derece kolay.

Thermal Grizzly Kryonaut

Sektörün önde gelen isimlerinden olan Thermal Grizzly’nin bu ürünü özellikle ‘kendin yap’ projelerine ilgi duyanların favorileri arasında sıralanıyor. 80 dereceye kadar yüksek sıcaklıkta kurumayı durdurma özelliğine sahip. Hız aşırmaya uygun ve uzun süreli kullanılabiliyor. Isı iletkenliği ise 12.5 W/mK olarak belirtilmiş.

Cooler Master MasterGel Pro R2

Laptop ve ekran kartı için en çok tercih edilen termal macunlardan birisi Cooler Master MasterGel Pro R2 olarak karşımıza çıkıyor. Şırınga tarzındaki tasarımı sayesinde kullanımı oldukça kolay olan bu ürünün ısı iletkenliği 8W/mK olup yaklaşık kullanım ömrü 3-5 yıl arası olarak belirtiliyor.

Cooler Master HTK-002

177 dereceye kadar dayanıklılık vadeden termal macun fiyat/performans ürünü olarak değerlendiriliyor. Yüksek metal oksit içeren ürünün kullanım süresi yaklaşık 2 sene olup daha iyi bir performans için macunun 12 ayda bir yenilenmesi tavsiye ediliyor. Isı iletkenlik seviyesi ise 4.5 W/mK olarak ölçülmüş.

Arctic MX-6

Yine şırınga formunda olan termal macunlardan birisi Arctic MX-6. Bu macunun ısı iletkenliği 7.5 W/mk. GPU ve CPU ile kullanıma uygun olan macunun elektrik iletkenliği bulunmuyor. Aynı zamanda bu ürün kapasitif değil.

Honeywell PTM7950

Aslında tam olarak termal ‘macun’ diyemeyeceğimiz bu ürün ped formunda tasarlanmış. Bu pedi işlemci üstüne yerleştirdiğinizde pede uygulanan basınç ve sıcaklığın ardından ürün sıvı faza geçiş yapmaya başlıyor.

Uzun süre boyunca ilk günlü performansını koruyan ürün 8.5 W/mK ısı iletkenliğine sahip. Şırınga formundaki ürünler ile kıyaslandığında bu termal bileşeni uygulamak biraz daha zor olsa da ürün paketinin içinde uygulama için gerekli olan tüm araçlar yer alıyor.

Siz bu termal macunlardan herhangi birini daha önce kullandınız mı? Kullandıysanız düşünceleriniz neler? Başka hangi termal macunları önerirsiniz? Yorumlara yazabilirsiniz.