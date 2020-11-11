Windows 10 için En İyi 5 CCleaner Alternatifi

CCleaner, Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlar için en popüler sistem bakım ve optimizasyon programıdır. Kullanımı oldukça kolay olan CCleaner, bilgisayarınızı uzun süre sorunsuz bir şekilde kullanmanıza yardımcı olur. Android, Windows ve MacOS dahil olmak üzere neredeyse tüm büyük platformlarda yer alan CCleaner programında cihazınızın daha hızlı çalışması için bazı temel araçlara sahiptir. Kayıt defteri hatalarını etkili bir şekilde tarayan ve onaran bir kayıt defteri temizleyicisine sahip olan CCleaner, aynı zamanda web tarayıcınızın tarama geçmişinin de silinmesine de yardımcı olur.

CCleaner, geçtiğimiz yıllarda büyük bir veri ihlalinin bir parçası oldu. Güvenlik firması Cisco Talos, bilgisayar korsanları tarafından CCleaner’ın en son sürümüne enjekte edilen kötü amaçlı bir kod keşfetmişti. Bu olay, CCleaner’ın en son sürümünü indiren 2 milyon kullanıcıyı etkilemişti. Aynı raporda kötü amaçlı yazılımların kullanıcı verilerini çalmak üzere tasarlandığı belirtildi. CCleaner, oldukça önemli güvenlik sorununu hızlı bir şekilde gidermişti. CCleaner, şu an her ne kadar güvenli olsa da kullanıcılar, aynı özellikleri sunan CCleaner alternatiflerine yönelmeye başladı. Bu yazıda, Windows 10 işletim sistemine sahip bilgisayarınız için en iyi 5 CCleaner alternatifini derledik. İşte, Windows 10 için en iyi 5 CCleaner alternatifi!

En iyi CCleaner Alternatifi Programlar

Windows platformunun en çok kullanılan performans artırma programlarının başında gelen CClenaer yerine kullanabileceğiniz bazı programları listeledik:

1. BleachBit

Windows, Linux veya Mac bilgisayar için CCleaner alternatifi arıyorsanız BleachBit sizin için mükemmel bir seçim olabilir. Tıpkı CCleaner gibi BleachBit, kullanıcılara disk temizleme yardımcı programı ve bir gizlilik yöneticisi de sunar. BleachBit, web tarayıcılarından, e-posta istemcilerinden ve diğer yazılımlardan geçici ve önbellek dosyalarını silmenize olanak tanır. BleachBit'in tek dezavantajı, kayıt defteri temizleyici sunmamasıdır.

2. Cheetah Clean Master

Cheetah Clean Master, Windows 10 işletim sistemine sahip bilgisayarınızda kullanabileceğiniz en iyi CCleaner alternatiflerinden bir tanesidir. Cheetah Clean Master, Android ve Windows 10 platformunda oldukça popüler bir programdır. Cheetah Clean Master, önbellek dosyalarını temizlemek için 1000'den fazla programı tarayabilir. Cheetah Clean Master, aynı zamanda bilgisayarınızı optimize etmenize, sürücülerinizi güncellemenize, dosyalarınızı kurtarmanıza ve birçok işlevi gerçekleştirmenize olanak tanır.

3. Puran Utilities

Puran Utilities, çeşitli PC optimizasyon araçlarını bir araya getiren en iyi başka bir başka programdır. Puran Utilities 20’den fazla araca sahiptir. Puran Utilities’ta yer alan araçlar ile boş klasörleri hızlı bir biçimde temizleyebilir, dosyalarınızı kalıcı olarak silebilir, kayıt defterini temizleyebilir, başlangıçta açılan programları düzenleyebilir ve daha birçok işlevi gerçekleştirebilirsiniz.

4. IObit Advanced SystemCare

Iobit Advanced SystemCare, günümüzde kullanabileceğiniz başka bir kullanışlı sistem bakım ve optimizasyon programıdır. Kullanımı ücretsiz olan Iobit Advanced SystemCare, CCleaner'dan çok daha fazla özellik sunuyor. Iobit Advanced SystemCare'in ücretli bir sürümü olmasına rağmen, ücretsiz sürüm kişisel bilgisayar için fazlasıyla yeterlidir. Iobit Advanced SystemCare, kısayol düzeltme, kayıt defteri temizleme, casus yazılım temizleme, disk tarama, kayıt defteri birleştirme gibi pek çok özelliğe sahiptir.

5. AVG TuneUp

Popüler sistem bakım ve optmizasyon programı AVG TuneUp, en iyi CCleaner alternatiflerinden bir tanesidir. AVG TuneUp ile ilgili en iyi kısım, bilgisayarınızın performansını artırmak için ihtiyacınız olan hemen hemen her özelliği sunmasıdır. AVG TuneUp, disk birleştirme, Windows kayıt defterini düzeltme, silinen dosyaları kurtarma ve önemsiz dosyaları temizleme gibi pek çok özelliğe sahiptir.