Mobil platformda eğlence oyunları arasına katılan Princess Horse Club 3 kısa sürede bir milyondan fazla oyuncuya ulaşmayı başardı.

Herhangi bir internet bağlantısı olmadan rahatlıkla oynanabilen yapım içerisinde kraliyet atlarının bakımını üstelenecek ve onları bakımlı birer ata dönüştüreceğiz.

Oldukça hoş içeriklerin yer aldığı yapımda 5 farklı at modeli olacak. Oyuncular bu atların ahırlarını temizleyecek, onları banyo yaptıracak, besleyecek ve kısaca her şeylerinden sorumlu olacaklar.

Kraliyet aracını da süsleyerek daha ihtişamlı bir görünüme kavuşturmaya çalışacağımız yapım düzenli olarak aldığı güncellemeler ile de sürekli olarak içeriğini genişletmeye devam ediyor.

İki farklı mobil platformda bir milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen başarılı yapım, her kesimden oyuncuya hitap ediyor.

Yapım Play Store üzerinde 4.0 olarak değerlendirildi.