Fight Club Oyuncuları, Konusu ve Dahası

Fight Club oyuncuları, konusu ve karakterleri, dünya genelinde oldukça popüler olan filmi henüz izlememiş olan kişiler tarafından en çok merak edilen konuların başında geliyor. Bu yazıda popüler filme dair merak edilen birçok soruyu yanıtlayacağız.

1999 yılında vizyona giren Fight Club (Dövüş Kulübü), kısa süre içerisinde dünya genelinde oldukça büyük bir hayran kitlesi oluşturmayı başardı. Milyonlarca kişi tarafından çok beğenilen film, IMDb'nin en iyi 250 film listesinde on ikinci sırada konumlandı.

Kült filmler arasında yerini almayı başaran Fight Club, kuralları ile ön plana çıkıyor. 2000 senesinde En İyi Ses Efektleri dalında Akademi Ödülleri'ne aday gösterilen film, En İyi Film Müziği dalında Brit Ödülü dahil olmak üzere birçok ödüle layık görüldü.

Filmin oldukça büyük bir başarının altına imza atması üzerine 2004 yılında Fight Club oyunu piyasaya sürüldü fakat söz konusu oyun, eleştirilerin odağı hâline geldi. Böylelikle yapım film ve roman kadar başarılı olamadı. Peki, Fight Club ne anlatıyor, yönetmeni kim? Bu yazıda Dövüş Kulübü oyuncuları dahil birçok sorunun yanıtını bulacaksınız.

Fight Club Oyuncuları ve Karakterleri Listesi

Brad Pitt (Tyler Durden)

Eion Bailey (Ricky)

Peter Iacangelo (Lou)

Meat Loaf (Robert Paulson)

Zach Grenier (Richard Chesler)

Helena Bonham Carter (Marla Singer)

Edward Norton (The Narrator)

Jared Leto (Angel Face)

Richmond Arquette (Intern)

Thom Gossom Jr. (Dedektif Stern)

Dünya genelinde büyük bir popülerliğe sahip olan Dövüş Kulübü, milyonlarca kişi tarafından çok beğenildi. Başarılı dram filminin oyuncu kadrosunda pek çok başarılı isim bulunuyor. Peki, oldukça büyük bir hayran kitlesi edinen filmin oyuncuları kimlerden oluşuyor?

Uzun yıllardır popülerliğini devam ettiren filmin oyuncu kadrosunda Brad Pitt, Eion Bailey, Peter Iacangelo, Zach Greiner, Edward Norton, Helena Bonham, Thom Gossom Jr. ve Jared Leto gibi pek çok isim yer alıyor. Kariyerine 1987 yılında küçük rollerle başlayan Brad Pitt, filmleri ile tüm dünyada oldukça büyük bir popülerliğe sahip oldu.

Bu zamana kadar 2001 yapımı Ocean's Eleven, 2005 yılında vizyona giren Mr. & Mrs. Smith, 2013 yapımı World War Z, 2019'da vizyona giren Once Upon a Time in Hollywood dahil pek çok filmde yer aldı.

Yer aldığı her filmde çok başarılı bir oyunculuk performansı sergileyen Pitt, Dövüş Kulübü filminde Tyler Durden isimli bir karakteri canlandırdı. Chuck Palahniuk tarafından yaratılan Durden karakteri, Empire isimli dergi tarafından 2008 yılında bütün zamanların en iyi film karakteri seçildi.

Özellikle Fight Club filmi ile dünya genelinde pek çok kişi tarafından tanınan Eion Bailey, söz konusu yapımda Ricky isimli karakteri canlandırdı. Ricky karakteri, Dövüş Kulübü'nün en genç üyelerinden bir tanesidir.

Bu zamana kadar 2008 yılında vizyona giren The Loss of a Teardrop Diamond ve 2014 yapımı Manhattan Romance dahil olmak üzere çeşitli yapımların oyuncu kadrosunda yer alan Zach Grenier, Dövüş Kulübü filminde Richard Chesler karakterini canlandırdı.

Fight Club Konusu

Chuck Palahniuk'in aynı adlı romanından uyarlanan Fight Club, Hayata dair inancını yitirmiş olan ofis çalışanı, arkadaşı Tyler Durden ile birlikte gizli bir topluluk kurar. Böylece iki arkadaş, bastırılmış duygularını dışa vurma fırsatı elde eder.

Yönetmenliğini David Fincher'ın yaptığı Dövüş Kulübü'nün senaristliğini Jim Uhls üstlendi. 63 milyon dolar bütçe ile çekilen film, 100 milyon dolardan fazla hasılat elde etti. Dövüş Kulübü'nü henüz izlemeyen kişiler için iki farklı seçenek mevcut.

Filmi ister Netflix isterseniz Amazon Prime Video üzerinden izleyebilirsiniz. Netflix ve Amazon Prime Video isimli dijital yayın platformlarının kütüphanelerinde yer alan içeriklere erişebilmek için aylık belirli bir ücret karşılığında abone olmanız gerekiyor.

Fight Club Kuralları

İlk kural: Fight Club hakkında konuşmamak.

İkinci kural: Fight Club hakkında konuşmamak.

Üçüncü kural: Biri "dur" derse ya da topallamaya başlarsa dövüş biter.

Dördüncü kural: Dövüş yalnızca iki kişi arasında olur.

Beşinci kural: Her seferde tek dövüş yapılır.

Altıncı kural: Tişört ve ayakkabı yok.

Yedinci kural: Dövüş, dövüşenler dövüşmeye devam ettiği sürece devam eder.

Sekizinci kural: Fight Club'daki ilk gecenizse dövüşmek zorundasınız.

Bir dönemin en popüler yapımlarından bir tanesi olan Dövüş Kulübü ile ilgili birçok konu merak ediliyor. Fight Club kuralları neler sorusu ise çok sayıda kişi tarafından merak edilen konuların başında geliyor.

Başarılı filmde kurulan Fight Club isimli topluluğun bazı kuralları bulunuyor. Bu kurallardan ilki Fight Club hakkında konuşmamak. İkinci kural ise ilk kural ile aynıdır. Üçüncü kurala göre biri "dur" ifadesini kullanırsa ya da topallamaya başlarsa dövüş biter.

Dördüncü kurala göre söz konusu toplulukta dövüş yalnızca iki kişi arasında gerçekleşir. Beşinci kural ise her seferde tek dövüş yapıldığını gözler önüne seriyor. Altıncı kurala göre dövüş esnasında tişört ve ayakkabı yasak.

Yedinci kurala göre Fight Club'da dövüş, dövüşenler dövüşmeye devam ettiği sürece devam eder. Sekizinci ve son kurala göre Fight Club topluluğunda ilk gecenizse biriyle dövüşmek zorundasınız.

Bu yazıda Dövüş Kulübü oyuncuları ve konusu dahil olmak üzere birçok soruyu yanıtladık. Söz konusu film hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.