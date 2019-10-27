Hem Android, hem de İOS sürümleri sayesinde farklı platformlardan oyun severlere hizmet veren Rocket Star, farklı roketler ve uzay araçları yapmak için kendi fabrikalarınızı işleteceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Basit ama kaliteli grafikleri ve ses efektleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken, fabrikalar inşa ederek türlü özelliklere ve görünümlere sahip uzay araçları tasarlamaktır. Tasarladığınız roket ve uzay gemilerini fırlatma mekanizmalarına göndererek yeni gezegenlerin keşfinde kullanabilir ve seviye atlayabilirsiniz. Uzay araçlarını yaparken birçok işçi ve malzemeden yararlanabilirsiniz. Ayrıca 3 boyutlu grafikler kullanarak roketlerinizin çizimlerini tamamlayabilir ve yapıma hazır hale getirebilirsiniz.

Oyunda yüzlerce farklı roket ve uzay aracı modeli yer almaktadır. Ayrıca birçok fabrika ve makine bulunmaktadır. Dilediğiniz aracı tasarlayarak farklı gezegenlere yolculuk yapabilir ve yeni yerler keşfederek görevleri tamamlayabilirsiniz.

Ücretsiz olarak oyuncularla buluşan ve simülasyon oyunları arasında kendisine yer bulan Rocket Star, bağımlılık yapıcı özelliği ve keyif verici bölümleri ile sıkılmadan oynayacağınız kaliteli bir oyun olarak ön plana çıkıyor.