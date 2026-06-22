Türkiye'de 13 Bin TL'ye Satılan CMF Phone 1'in Oyun Performansı Nasıl?

Nothing'in 2024 yılında piyasaya sürdüğü CMF Phone 1 genel özellikleri itibariyle orta segmente hitap ediyor. Peki Türkiye'de de uygun fiyatlara satılan bu telefon oyunlarda nasıl bir performans sergiliyor? Bu içeriğimizde CMF Phone 1'in oyun performansını inceleyeceğiz ve satın alınıp alınmayacağını tartışacağız. İşte merak edilen detaylar!

CMF Phone 1 Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,67 inç

Ekran Çözünürlüğü: FHD+

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

Parlaklık: 2.000 nit

İşlemci: MediaTek Dimensity 7300

RAM: 6 GB / 8 GB

Depolama: 128 GB

Sanal RAM: Var

İşletim Sistemi: Android 14 (Nothing OS 2.6)

Ana Kamera: 50 MP (f/1.8)

İkinci Kamera: Portre sensörü

Ön Kamera: 16 MP

Video Kayıt: 4K 30 fps

Batarya: 5.000 mAh

Hızlı Şarj: 33 W

Parmak İzi Okuyucu: Ekran içi

CMF Phone 1 İşlemcisi Ne?

CMF Phone 1'de orta segmente hitap eden MediaTek Dimsnsity Dimensity 7300 işlemcisi bulunuyor. Bu yonga seti halihaızırda Redmi Note 14 Pro 5G ve POCO X7 gibi modellerde karşımıza çıkıyor. Üretim teknolojisi ise 4 nm. Yani 5 nm tabanlı diğer yongalaara kıyasla daha verimli bir şekilde çalışıyor ve aynu zamanda daha yüksek performans gösteriyor.

CMF Phone 1 Oyun Performansı Nasıl?

CMF Phone 1 Honkai: Star Rail'de Kaç FPS Veriyor?

CMF Phone 1'in Honkai: Star Rail'deki performansına baktığımızda 45–50 FPS arasında bir performans sergilediğini görüyoruz. Her ne kadar bazı ara sahnelerde kare hızlarında düşüşler olsa da bu durum akıcı bir oyun deneyimini çok fazla etkilemiyor. Honkai: Star Rail'in yüksek grafikli bir mobil oyun olduğunu da düşünürsek bu sonuçların fazlasıyla yeterli olduğunu söyleyebiliriz.

CMF Phone 1 Genshin Impact'te Kaç FPS Veriyor?

CMF Phone 1 mobil pazarın en yüksek gereksinimli oyunlarından birisi olan Genshin Impact'i de akıcı bir şekilde çalıştırabiliyor. Yapılan testlere göre akıllı telefon bu yapımda zaman zaman 60 FPS'lere kadar çıksa da genel olarak 35 ila 45 FPS arasında performans verebiliyor. Yani en ufak bir kasma veya donma gibi bir sorun yaşanmıyor.

CMF Phone 1 PUBG Mobile'de Kaç FPS Veriyor?

Mobil oyun denince akla ilk gelen yapımlardan PUBG Mobile bu akıllı telefonda da akıcı bir şekilde oynanabiliyor. Zira performans testleri oyunun cihazda ortalama 40 FPS'te herhangi bir kasma, takılma veya donma olmadan çalıştığını gösteriyor. Hatta bu oyunda Honkai: Star Rail gibi yapımlarda yaşanan FPS düşüşleri gibi sorunlar da yok. Yani akıcı bir şekilde oynayabiliyorsunuz.

CMF Phone 1 Call of Duty Warzone Mobile'da Kaç FPS Veriyor?

Akıllı telefon Call of Duty: Warzone Mobile'ı da herhangi bir sorun olmadan akıcı bir şekilde oynatabiliyor. Burada zaman zaman 60 FPS'e kadar çıksa da genel olarak 50–55 FPS civarında performans verdiğini söyleyebiliriz. Yani bu telefonu satın alırsanız amiral gemisi cihazlardaki gibi 100-120 FPS seviyelerine asla çıkamayacaksınız. Ancak yine de yeterli bir oyun deneyimi elde edebileceksiniz.

CMF Phone 1 Oyun Oynamak İçin Satın Alınır mı?

CMF Phone 1 Türkiye'de oyun için alabileceğiniz en ucuz akıllı telefonlardan biri. Zira cihaz an itibarıyla çeşitli e-ticaret platformlarında 13.299 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Bu fiyatlar 8 GB RAM ve 128 GB depolama sunan versiyon için geçerli. Kısacası CMF Phone 1 oyun oynamak için satın alınabilir. Yüksek grafikli mobil oyunları bile belirli bir seviyede çalıştırabiliyor. Bence işlemcisi bu fiyat aralığına göre oldukça iyi.

Editörün Yorumu

Açıkçası CMF Phone 1'in oyunlarda böylesine iyi bir performans göstermesini beklemiyordum. Ancak oyun testlerine baktığımızda çoğu telefonun çalıştırırken sıkıntı yaşadığı Genshin Impact'i bile 40 FPS'te sıkıntısız bir şekilde oynatabildiğini görüyorum. Model bu gibi oyunlarda sıkıntı yaşamıyorsa diğer mobil yapımlarda da en ufak bir sorun yaşamayacaktır diyebilirim.