Sınav Stresine Son: Ders Aralarında Kafa Dağıtmalık En İyi Çerezlik Oyunlar

Masada kahve kahve kupaları birikmiş, notlar birbirine girmiş ve beyniniz artık okuduğunuz şeyi anlamıyor... Hepimiz o noktayı biliyoruz. İşte tam bu anda yapılan en büyül hata, eline telefonu alıp sosyal medyada vakit geçirmektir. Çünkü bu beyninizi dinlerdirmez aksine daha çok veriyle doldurur.

Size gereken şey "Aktif Dinlenme". Yani beynin odak noktasını kısa süreliğine değiştirecek size dopomin salgılatacak ama saatlerce ekran başına kilitlemeyecek oyunlar. İşte ders aralarında 10-15 dakika oynayıp, suçluluk hissettirmeyen o çerezlik oyunlar.

En İyi Çerezlik Oyunlar

1. Vampire Survivors

Bu oyunun grafikleri Atari döneminden kalma gibi görünebilir ancak etkisi inanılmazdır. Oyun tamamen otomatiktir. Karakteriniz otamatik ateş eder, siz yalnızca yön tuşlarıyla düşmanlardan kaçarsınız. Ekranda binlerce canavar patlarken beyniniz müthiş bir rahatlama yaşar. Normal bir tur 30 dakikadır ama "Hyper Mode" ile oyun hızı ikiye katlanır veya 10. dakikada kendinizi öldürüp çıkabilirsiniz.

2. Mini Motorways

Kaosun içinde düzen arayanlar için mükemmel bir tercih. Bu oyunda şehrin trafiğini yönetiyor yollar ve köprüler inşaa ediyorsunuz. Arka plandaki sakinleştirici müzik ve minimalist tasarım sınav stresinizi alır götürür. Oyunu istediğiniz an durdurabilir bir kahve alıp devam edebilirsiniz. Bir oyun ortalama 10-15 dakika sürer.

3. Marvel Snap

Hearthstone veya Magic gibi karmaşık kart oyunlarını unutun. Bu oyun hız üzerine kurulu. Bir maç tam olarak 3 dakika sürer. 6 turda oyun biter. İster otobüste notlara bakarken ister masada bunaldığınızda açıp iki el atıp kapatmalık bir oyun.

4. Rocket League

Eğer sakinleşmek değil enerjinizi boşaltmak istiyorsanız arabalarla futbol oynamaktan daha iyisi yoktur. Maçlar 5 dakikadır. Uzatma olursa maksimum 7-8 dakika sürer. LoL gibi 40 dakika takılıp kalma riskiniz yok. Gol atmanın verdiği o anlık zafer hissi, modunuzu yükseltir ve derse daha motive dönersiniz.

5. Dorfromantik

Bu oyun bir bulmaca değil, meditasyon aracıdır. Altıgen karoları birleştirerek köyler, nehirler ve evler oluşturabilirsiniz. Puan derdi yok, zaman sınırı yok. Sadece güzel manzaralar oluşturmak var. İstediğiniz zaman kapatabilirsiniz, Oyun kaldığı yerden devam eder.

Sınav haftasında oyun oynamak "kaytarma" değil, "beyin bakımı"dır. Önemli olan dozajı ayarlamaktır. Yukarıdaki oyunlar beyninizi nadasa bırakıp bir sonraki bilgi yüklemesine hazır hale getirecek araçlardır.

Sizinde ders aralarında beyninizi rahatlamak için oynadığınız oyunlar var mı? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın!