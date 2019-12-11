S Sport Plus, dünyanın en çok ilgi gören spor müsabakaları ve özel programları izleyebileceğiniz dijital platform. Premier Lig, NBA, UFC, WWE, Formula 1, MotoGP başta olmak üzere en çok takip edilen spor etkinliklerini dilediğiniz cihazdan canlı olarak veya seç-izle seçeneğiyle sonradan istediğiniz yayını izleme şansına sahip olduğunuz zengin içerikli bir platform S Sport Plus. Ayda 250 saatin üzerinde canlı yayın ve yüzlerce seç izle içeriği Full HD yayın kalitesi ile sizlerle.

Futbol dışında başka sporları da takip edenlerin telefon veya tabletinde kesinlikle bulunması gereken bir uygulama S Sport Plus. Futbol, basketbol, motosiklet yarışları, Formula 1 yarışları, boks maçları, sumo, rodeo, extreme sporlar, su sporları ve daha pek çok branşı takip edebilirsiniz. Yayınları canlı izleme (canlı yayını durdurma ve yeniden başlatma şansınız var) veya tekrarlarını izleme seçeneği sunuluyor ve full HD kalitede yayın yapılıyor. Branşlara özel içerikler de mevcut. Örneğin; 38 hafta boyunca 200’den fazla canlı maçın yayınlandığı Premier Lig’e özel maç önü ve maç sonu programları veya NBA finali dahil 200’den fazla maçın yayınlandığı NBA’de sezon öncesi hazırlık maçlarından All-Star organizasyonlarına Play-Off maçlarından Konferans finallerine özel içerikleri izleyebiliyorsunuz.

S Sport Plus iOS Uygulaması Özellikleri: