Mazda Fiyat Listesi - 2023

Mazda, 1920 yılında Japonya’da çok uluslu otomobil üreticisidir. Mazda otomobilleri; ulaşımdan çok öte bir teknolojide tasarlanmıştır. Saf sürüş özellikli olarak tasarlanan otomobiller; “drive together” teknolojisiyle dizayn edilmiştir. Bu özellik sayesinde otomobillerin doğru, keyifli sürülmesini sağlıyor. Hız ve fren açısından keyifli sürüş deneyimi de sunuyor. 2015 yılında ünlü marka, 1.5 milyon araç üretimi ve satışını gerçekleştirmiştir. Marka, 2015’te dünya çapında en büyük 15. otomobil üreticisi olmuştur.

Mazda Fiyatları

Japon teknolojisiyle üretilen Mazda otomobil serilerini şöyle sıralayabiliriz:

1. Mazda 2

Mazda 2 1.5 SKY-G Power Sense AT: 717.300 TL

Mazda 2 otomobili, “2008 Yılı Otomobili” unvanını kazanmıştır. B sınıfı otomobili olan Mazda 2 Japonya’da Demio isminde satılıyor.

2. Mazda CX-5

Mazda CX-5 2.0 SKY-G 4X4 AT Power Sense Plus (Nappa- Brown): 1.634. 850 TL

Mazda CX-5 2.0 SKY-G 4X4 AT Power Sense Beyaz Deri: 1.611.270 TL

Mazda CX-5 2.0 SKY-G 4X4 AT Power Sense Sport (Siyah Deri): 1.624.580 TL

Mazda CX-5, güvenlik donanımları zengin özellikleriyle dikkat çekiyor. En üst donanım olan Power Sense paketiyle satışı gerçekleşiyor. Navigasyon özellikleri de araçla birlikte standart olarak sunuluyor.

3. Mazda MX-5

Mazda MX-5 1.5 SKY-G Power Sense i-Activsence Beyaz Deri: 1.071.160 TL

Mazda MX-5 1.5 SKY-G Power Sence: 1.026.290 TL

Mazda MX-5 1.5 SKY-G Power Sence Terracato: 1.038.160 TL

Mazda MX-5; arkadan itişli bir spor otomobildir. 2 kişilik olan bu spor otomobil, atmosferik motor seçenekleriyle satılıyor.

4. Mazda 6

Mazda 6 2.0 SKY-G AT Power Sence Beyaz Deri: - 337.990.00 TL

Mazda 6 2.0 SKY-G AT Power Sence Benzinli: - (Güncelleniyor)

Mazda 6; Mazda CX-5 gibi en üst donanım seviyesiyle Power Sence donanım paketiyle kullanıcılarına sunuyor. Radar hız kontrol sistemi ve sürücü dikkat uyarısı gibi özelliklerle de kullanıcıların dikkatini çekiyor.

5. Mazda MX-5 RF

Mazda MX-5 RF 2.0 SKY-G Power Sense Beyaz Deri: 1.149.800 TL

Mazda MX-5 RF 1.5 SKY-G Power Sence: 1.098.350 TL

Mazda MX-5 RF 1.5 SKY-G Power Sence Terracato: 1.109.000 TL

Üstün, nefes kesen kullanım özellikleriyle dikkat çekiyor. Mazda MX-5, hafif spor otomobildir. Alçak duruşlu ve arkadan itişli olarak tasarlanmıştır.