Sharpshooter, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz aksiyon ve macera dolu bir mobil beceri oyunudur.

Büyük bir beğeniyle oynayabileceğiniz mobil oyunlardan bir tanesi olarak dikkat çeken Sharpshooter oyununda aksiyon ve macera dolu sahneler yer alıyor. Birbirinden zorlu böülmleri tamamlamak için mücadele ettiğiniz oyunda hedefleri vurarak puanlar kazanıyorsunuz. Renkli görselleri ve sürükleyici atmosferiyle de ön plana çıkan oyunda becerilerinizi iyi kullanmanız gerekiyor. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda eğlenceli bir deneyim yaşıyorsunuz. Farklı tabancaları, silahları ve tüfekleri kullanabileceğiniz oyunda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz.

Hızlı şekilde bölümleri tamamlamanız gereken oyunda işiniz de bir hayli zor. 3 boyutlu bir oynanış deneyimi sunan oyunda farklı oyun modları da yer almakta.

Sharpshooter oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.