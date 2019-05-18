Shine cebinizde günlük bir moral konuşması. Shine’ın günlük motivasyon metni ve kişisel gelişim ses kütüphanesi, dünyanız için kişisel bakımı kolaylaştırır. Shine kullandıktan sonra daha az stres ve endişe yaşayan milyonlarca kişiden biri olun.

Her hafta içi, kullanıcıların motivasyonunu arttıracak bir metin hazırlanır. Sakin olmanıza ve günü çalıştırmak için doğru alana girmenize yardımcı olacak araştırma destekli onayları içeren motivasyonlu bir metinle kendinizi dinlendirin. Hareket halindeyken büyümenize yardımcı olacak çeşitli konularda sesli kişisel bakım alabilirsiniz.

En sevdiğiniz metinleri saklayın, böylece kendi kişisel bakım araç setinizi oluşturabilirsiniz.

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