Yapay Zeka Destekli Sağlık Platformu: Docus AI Nedir?
Yapay zekâ destekli sağlık asistanı Docus AI sağlık sorunlarınızın teşhis ve tedavi sürecinde yanınızda! İşte, online sağlık asistanı Docus AI ve kullanımı!
Yapay zekânın nimetlerinden sağlık sektöründe de yararlanılıyor. Docus AI uygulaması sayesinde dünyanın dört bir yanındaki hastalar chatbot şeklinde tasarlanan özel sağlık asistanlarına şikayetlerini bildirip sağlık durumu hakkındaki sorularını sorabiliyor.
Yapay zekâ sağlık asistanı ile aranızda geçen konuşma bir rapor şeklinde dökümana dönüştürülebiliyor. Ayrıca bu uygulamada hizmet veren özel doktorlardan dilediğinizi seçip muayene talebi oluşturma şansınız da bulunuyor.
Peki, yapay zekâ desteğiyle sağlık hizmeti almanızı sağlayan Docus AI tam olarak nedir? Bu uygulama nasıl kullanılıyor? İşte Docus AI ile ilgili bilmeniz gerekenler!
Yapay Zeka Destekli En İyi Uygulamalar
Son zamanlarda yapay zeka destekli uygulamaların sayısı epey artmış durumda. Öyle ki artık her bir alan için o konu ile alakalı bir yapay zeka çözümü mevcut diyebiliriz.
Docus AI Nedir?
Docus AI uluslar arası kullanıma açık, yapay zeka destekli bir sağlık platformu olarak tanıtılıyor. AI Health Assistant özelliği sayesinde dilediğiniz an herhangi bir kredi kartı veya doğrulanmış veri girişi yapmanıza gerek kalmadan sağlığınızla ilgili şikayetleri bir sağlık uzmanına danışma imkânınız bulunuyor.
Yapay zekâya yaşadığınız semptomları, sağlık durumunuzu ve şikayetinizi detaylı bir şekilde aktardığınızda Docus AI'ın chatbot olarak hizmet veren sağlık asistanı sizin için bazı tespitler yapıyor.
Chatbot ile yaptığınız görüşmeyi dilediğiniz zaman sonlandırma ve bu görüşmeden bir rapor oluşturma imkânınız bulunuyor. Eğer yapay zekâ sağlık asistanı ile yaptığınız görüşmeden ihtiyaç duyduğunuz verimi aldıysanız uygulamanın sağladığı bu hizmet sizin için yeterli olabilir.
Ancak dilerseniz ABD ve Avrupa'nın en iyi doktorlarından oluşan bir kadrodan dilediğiniz doktoru seçerek kendisinden online bir muayene talebinde bulunabiliyorsunuz.
Böylece zamandan ve mekândan bağımsız bir şekilde sağlık sorunlarınızı ilk aşamada online olarak çözmeyi deneme şansınız var. Peki "Docus AI nasıl kullanılıyor?" derseniz, işte sağlık asistanı yapay zeka aracının kullanımına ilişkin önemli detaylar!
Docus AI Nasıl Kullanılır?
- Docus AI yapay zekâ aracının web sitesine giriş yaptığınızda ilk olarak 'Try Docus For Free' ve 'Get Started for Free' butonları dikkat çekiyor. Bu butonlara basarak ücretsiz bir şekilde üyelik oluşturabilirsiniz.
- Üst kısımda yer alan 'solutions' sekmesinden uygulamanın sunduğu iki farklı çözüm önerisine ulaşabilirsiniz. Bu çözüm önerileri 'yapay zeka sağlık asistanı' ve 'konsultasyon randevusu' olarak gözüküyor.
- 'Pricing' sekmesine tıkladığınızda yapay zekâ aracının sunduğu üyelik çeşitlerine göre hizmet bedelleri sıralanıyor. İstediğiniz üyelik tipini seçerek Docus AI'den yararlanmaya başlayabilirsiniz.
- Docus AI'nin blog sayfasında ise sağlık alanında yapay zekâ ile ilgili yaşanan önemli gelişmelere ve gerçekleştirilen yeniliklere yer veriliyor. Bu blog içerikleri ufkunuzu açabilir.
- Uygulamanın kullanımına geldiğimizde ise ilk olarak 'AI Health Assistant' seçeneğini değerlendirmeniz öneriliyor. Bu seçeneğe tıkladığınızda karşınıza bir chatbot ekranı açılıyor. Bu chatbot ile konuşmayı başlattığınızda kendisi sizden sağlık durumunuza ilişkin bazı bilgileri isteyebiliyor.
- Sağlık asistanına şikayetlerinizi ve semptomlarınızı anlattıktan sonra dilediğiniz zaman konuşmayı sonlandırma imkânınız var. Ancak konuşmayı sonlandırdıktan sonra geri dönüp yeni bir soru sorma şansınız kalmıyor. O ana kadar yapılan konuşmalar raporlandırılabiliyor.
- Ücretsiz üyelikte raporlandırma işlemi belli bir sayı ile sınırlandırılıyor. Raporlarda hasta bilgileri, sağlık geçmişi, semptomlar, laboratuvar sonuçları, diferansiyel teşhisler, klinik ve tedavi çözümleri gibi başlıklar yer alıyor.
- Yapay zeka sağlık asistanı ile görüşme hizmetinden yararlananlar daha etkili bir sonuç almak isterse konsültasyon hizmetine yönlendiriliyor. Bunun için web sitesini ilk açtığınızda karşınıza çıkan 'solutions' sekmesinden 'consultations' seçeneğine tıklamanız yeterli!
- Bu kısımda alanında uzman çok sayuıda doktor sıralanıyor. Dilerseniz doktor seçimini kendiniz yapabiliyor veya uygulamaya bırakabiliyorsunuz. Randevu oluşturmak için ise bir form doldurmanız gerekiyor. Bu formda adınız ve iletişim bilgilerinizin yanı sıra hastalığınız hakkında yapılan teşhis ve açıklamalarla ilgili bilgileri de girmeniz isteniyor.
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