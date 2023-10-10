Yapay Zeka Destekli Sağlık Platformu: Docus AI Nedir?

Yapay zekânın nimetlerinden sağlık sektöründe de yararlanılıyor. Docus AI uygulaması sayesinde dünyanın dört bir yanındaki hastalar chatbot şeklinde tasarlanan özel sağlık asistanlarına şikayetlerini bildirip sağlık durumu hakkındaki sorularını sorabiliyor.

Yapay zekâ sağlık asistanı ile aranızda geçen konuşma bir rapor şeklinde dökümana dönüştürülebiliyor. Ayrıca bu uygulamada hizmet veren özel doktorlardan dilediğinizi seçip muayene talebi oluşturma şansınız da bulunuyor.

Peki, yapay zekâ desteğiyle sağlık hizmeti almanızı sağlayan Docus AI tam olarak nedir? Bu uygulama nasıl kullanılıyor? İşte Docus AI ile ilgili bilmeniz gerekenler!

Docus AI Nedir?

Docus AI uluslar arası kullanıma açık, yapay zeka destekli bir sağlık platformu olarak tanıtılıyor. AI Health Assistant özelliği sayesinde dilediğiniz an herhangi bir kredi kartı veya doğrulanmış veri girişi yapmanıza gerek kalmadan sağlığınızla ilgili şikayetleri bir sağlık uzmanına danışma imkânınız bulunuyor.

Yapay zekâya yaşadığınız semptomları, sağlık durumunuzu ve şikayetinizi detaylı bir şekilde aktardığınızda Docus AI'ın chatbot olarak hizmet veren sağlık asistanı sizin için bazı tespitler yapıyor.

Chatbot ile yaptığınız görüşmeyi dilediğiniz zaman sonlandırma ve bu görüşmeden bir rapor oluşturma imkânınız bulunuyor. Eğer yapay zekâ sağlık asistanı ile yaptığınız görüşmeden ihtiyaç duyduğunuz verimi aldıysanız uygulamanın sağladığı bu hizmet sizin için yeterli olabilir.

Ancak dilerseniz ABD ve Avrupa'nın en iyi doktorlarından oluşan bir kadrodan dilediğiniz doktoru seçerek kendisinden online bir muayene talebinde bulunabiliyorsunuz.

Böylece zamandan ve mekândan bağımsız bir şekilde sağlık sorunlarınızı ilk aşamada online olarak çözmeyi deneme şansınız var. Peki "Docus AI nasıl kullanılıyor?" derseniz, işte sağlık asistanı yapay zeka aracının kullanımına ilişkin önemli detaylar!

Docus AI Nasıl Kullanılır?